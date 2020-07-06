Ahmet Hamdi Girgin agirgin@haberturk.com

Sezon boyunca ilk 11'e hasret kalan Ferdi Kadıoğlu, süre bulduğu maçlarda gol yollarındaki etkisini göstermeye devam ediyor.

Habertürk Spor'dan Ahmet Hamdi Girgin'in haberine göre; Ferdi Kadıoğlu, hem takımında hem de Süper Lig'de istatistik alanında zirveye çıkmayı başardı.

20 yaşındaki oyuncu, bu sezon ligde 4'ü 11'de, 15'i sonradan olmak üzere 19 kez sarı-lacivertli formayı terletti. Bu maçlarda 4 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Türkiye Kupası'nda ise 6'sı 11'de, 2'si sonradan oyuna girmek üzere 8 maçta görev aldı. Bu kulvarda da 2 gol ve 1 asist yaptı.

Ligde 19 maçın hiçbirinde baştan sona sahada kalamayan Ferdi, transfermarkt verilerine göre dakika/gol ortalamasında takımının 1 numarası!

Oynadığı her 135 dakikada 1 gol atan Ferdi'yi, 165 dakika ile Vedat Muric, 241 dakika ile Max Kruse, 328 dakika ile Miha Zajc ve 433 dakika ile Serdar Aziz takip ediyor.

YILDIZLARI GERİDE BIRAKTI

Fenerbahçe özelinden çıkıp lig geneline baktığımızda da Ferdi Kadıoğlu, başarısını gözler önüne seriyor.

Santrafor oyuncuları dışında, aldığı süre/attığı gol istatistiğinde Ferdi, bütün yıldızları geride bıraktı. Toplamda en az 2 gol atan futbolculara baktığımızda dakika/gol sıralaması şöyle:

Ferdi Kadıoğlu - 135

Sinan Gümüş - 145

Scarione - 171

Yusuf Erdoğan - 177

Danijel Aleksic - 188

Pedro Henrique - 189

Anthony Nwakaeme - 190

Junior Fernandes - 213

Farouk Miya - 219

Kevin-Prince Boateng - 227

Yusuf Sarı - 229

Abdülkadir Ömür - 232

Denys Garmash - 233

Alexandru Maxim - 233

Emre Akbaba - 233