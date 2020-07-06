Sezon boyunca ilk 11'e hasret kalan Ferdi Kadıoğlu, süre bulduğu maçlarda gol yollarındaki etkisini göstermeye devam ediyor.
Habertürk Spor'dan Ahmet Hamdi Girgin'in haberine göre; Ferdi Kadıoğlu, hem takımında hem de Süper Lig'de istatistik alanında zirveye çıkmayı başardı.
20 yaşındaki oyuncu, bu sezon ligde 4'ü 11'de, 15'i sonradan olmak üzere 19 kez sarı-lacivertli formayı terletti. Bu maçlarda 4 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Türkiye Kupası'nda ise 6'sı 11'de, 2'si sonradan oyuna girmek üzere 8 maçta görev aldı. Bu kulvarda da 2 gol ve 1 asist yaptı.
Ligde 19 maçın hiçbirinde baştan sona sahada kalamayan Ferdi, transfermarkt verilerine göre dakika/gol ortalamasında takımının 1 numarası!
Oynadığı her 135 dakikada 1 gol atan Ferdi'yi, 165 dakika ile Vedat Muric, 241 dakika ile Max Kruse, 328 dakika ile Miha Zajc ve 433 dakika ile Serdar Aziz takip ediyor.
YILDIZLARI GERİDE BIRAKTI
Fenerbahçe özelinden çıkıp lig geneline baktığımızda da Ferdi Kadıoğlu, başarısını gözler önüne seriyor.
Santrafor oyuncuları dışında, aldığı süre/attığı gol istatistiğinde Ferdi, bütün yıldızları geride bıraktı. Toplamda en az 2 gol atan futbolculara baktığımızda dakika/gol sıralaması şöyle:
Ferdi Kadıoğlu - 135
Sinan Gümüş - 145
Scarione - 171
Yusuf Erdoğan - 177
Danijel Aleksic - 188
Pedro Henrique - 189
Anthony Nwakaeme - 190
Junior Fernandes - 213
Farouk Miya - 219
Kevin-Prince Boateng - 227
Yusuf Sarı - 229
Abdülkadir Ömür - 232
Denys Garmash - 233
Alexandru Maxim - 233
Emre Akbaba - 233
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