Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'un evlilik hazırlığı
Kendisine şantaj yapmakla suçladığı eski nişanlısı Burak Kalfa ile davalık olan Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın kızları Tuğçe Tayfur, evleniyor
Tuğçe Tayfur - Burak Kalfa
• 19 Eylül 2022… Burak Kalfa ile nişanlandı.
• 4 Ekim 2022… Burak Kalfa ile ayrıldı.
• 17 Ocak 2023… Burak Kalfa ile barıştı.
• 16 Mayıs 2023… Burak Kalfa ile yine ayrıldı.
• 25 Temmuz 2023… Burak Kalfa hakkında suç duyurusunda bulundu.
• 9 Ağustos 2023… Yeni sevgilisiyle evlilik duyurusu yaptı.
Ferdi Tayfur ile Necla Nazır'ın şarkıcı kızları Tuğçe Tayfur, Burak Kalfa ile Eylül 2022'de nişanlanmıştı. Tayfur ile Kalfa, nişan töreninden 16 gün sonra ayrılmış ancak ikili kısa bir süre barışmıştı. Aradan birkaç ay geçtikten sonra yeniden ayrılan ikiliden Tuğçe Tayfur, Burak Kalfa'yı kendisine şantaj yapmakla suçlamıştı.
Burak Kalfa ile davalık olan Tuğçe Tayfur, yeni bir aşka yelken açtı. Tayfur, ismini henüz açıklamadığı ve Sivaslı olduğunu söylediği biriyle evlenmeye hazırlanıyor.
Nikâh için hazırlıklara başlayan Tuğçe Tayfur, o anları da sosyal medya hesabından takipçilerine aktardı.
Müstakbel eşiyle nikâh işlemleri için vesikalık fotoğraf çektiren Tuğçe Tayfur, "Sivas, nüfusa +1 yazın geliyorum" ifadelerini kullandı.
"SENİ ADALETE TESLİM EDİYORUM"
Öte yandan eski nişanlısı Burak Kalfa ile davalık olan Tuğçe Tayfur, geçtiğimiz ay şoke eden açıklamalarda bulunmuştu. Tayfur'un kendisine şantaj yapmakla suçladığı Kalfa ile ilgili yaptığı açıklamalar ise şöyle: Seni adalete teslim ediyorum. Uzaklaştırma kararı olmasına rağmen durmuyorsun ama seni elbet savcılık yakalayacak ve hak ettiğin cezayı alacaksın. Avukatım, hukuki süreci takip ediyor. Beni sahipsiz sandın ama değilim Burak Efendi... Arkamda beni seven bir sürü insan var ve onların manevi desteğiyle bu hukuk savaşına giriyorum. Ben artık 6 aydır yaptığın psikolojik şiddete, küfürlerine, tehditlerine, şantajlarına karşı sessiz kalmayacağım. Senin nasıl biri olduğunu öğrenip ayrılmak istediğimde beni eve kilitlediğin günler için, beni yumruklayıp. "İstediğim mekânda sahneye çıkacaksın" dediğin günler için, siyasete girmek için adımı kullandığın günler için, annemi - babamı ve beni zarar vermekle tehdit ettiğin için ben gemileri yaktım artık! Elimde videoların var diye beni zorla yanında tuttun ama Allah artık öyle büyük ki kimseden korkmuyorum!!! Benimle birlikte birkaç kadının daha canını yaktığını biliyorum ve eminim onlar da sessiz kalmayacak! Başına gelecek her şeyden sen sorumlusun Burak Kalfa!