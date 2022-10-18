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Ferdi Tayfur'un son hali: Can cana, yan yana

Ünlü şarkıcı Ferdi Tayfur'un son hali sosyal medyada gündem oldu. Sakallarını uzatan Tayfur'un fotoğrafı, kısa sürede hayranlarından yoğun ilgi gördü

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  • Ferdi Tayfur'un son hali: Can cana, yan yana - Magazin haberleri

    2011 yılında yüz felci geçiren ve o zamandan bu yana gözlerden uzak bir yaşam süren Ferdi Tayfur'un son hali sosyal medyada paylaşıldı. 
  • Ferdi Tayfur'un son hali: Can cana, yan yana - Magazin haberleri

    "CAN CANA"

    Vaktinin çocuğunu evden geçiren 76 yaşındaki şarkıcı, menajeri Şirin Gözalıcı ile objektif karşısına geçti. Gözalıcı, Ferdi Tayfur ile çekilen fotoğrafını "Can cana, yan yana" notuyla yayınladı.
  • Ferdi Tayfur'un son hali: Can cana, yan yana - Magazin haberleri

    TORUNUYLA POZ VERDİ

    Öte yandan Ferdi Tayfur, geçtiğimiz ay torunu Taner Efe ile objektif karşısında poz vermişti. Tayfur'un kendisi gibi şarkıcı olan kızı Tuğçe Tayfur, babası ve oğlunun fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınlamıştı.
  • Ferdi Tayfur'un son hali: Can cana, yan yana - Magazin haberleri

    FERDİ TAYFUR HAKKINDA

    Ferdi Tayfur ya da doğum adıyla Ferdi Tayfur Turanbayburt, 15 Kasım 1945'de Adana'da dünyaya gözlerini açmıştır. Türk ses sanatçısı, besteci, söz yazarı ve sinema oyuncusu olan 30'dan fazla albüm ve 30'un üzerinde film yapan 1982 yılında ise kendi adına Ferdifon Plakçılık şirketini kuran Tayfur, 2009 yılında da inşaat sektörüne girmiştir.
  • Ferdi Tayfur'un son hali: Can cana, yan yana - Magazin haberleri

    Adana'da doğan ünlü isim, adını dublaj sanatçısı Ferdi Tayfur'dan almıştır. Tayfur, yoksul ve trajik bir hayat yaşadığını, babasının ölümünden sonra annesinin evlendiğini, kendisininde okumak istediğini ancak imkanlar yüzünden bunu gerçekleştiremediğini söylemiştir.

    Henüz çocukluk yıllarında üvey babasının bulduğu şekerci dükkanında çıraklık yapan sanatçı okumayı iş hayatında öğrendiğini söylemiştir. Daha sonraları çiftlikte çalışarak ailesinin geçimine katkıda bulunan Tayfur aynı yıllarda düğünlerde şarkı söylerken yerel gazetede Adana Radyosu'nun müzik yarışması ilanını görür ve yarışmaya katılır. Ancak birinciliği kazanamaz ve ikinci olur, üvey babasının engellemelerine karşı İstanbul'a gelip iş bulur ve Nurten İnnap'a bağlama çalmaya başlar. Daha sonra 'Leyla' adlı ilk plağını doldurur ve bu plağından 500 lira kazanır.
  • Ferdi Tayfur'un son hali: Can cana, yan yana - Magazin haberleri

    Ferdi Tayfur, 1968 yılında Seda Plak ile iki plaklık anlaşma yapar ancak beklenen ilgiyi görmez. Akabinde yeniden Adana'ya dönen ve çiftlikteki işlerin başına geçen, diğer yandan müzik çalışmalarına devam eder ve üç yıl aranın ardından yaptığı "Huzurum Kalmadı" adlı plağı yayınlanır.

    1973 yılında ise 'Kır Çiçekleri' adlı 45'lik ile çıkış yakalar. Yine 1974 yılında yaptığı "Bana Gerçekleri Söyle" adlı 45'lik ile adını duyurur.
  • Ferdi Tayfur'un son hali: Can cana, yan yana - Magazin haberleri

    1992 yılında çıkardığı 'Prangalar' albümü 5 milyon rakamıyla Türkiye'nin en çok satan albümlerinden olup, Ferdi Tayfur'un en çok satan albümüdür. Kasetlerin yanında konserler de verdi. 1993 yılında Gülhane Parkı'nda verdiği konsere 200 bin kişi katılarak rekor kırmıştır.

    Zeliha Hanım ile ilk evliliğinden iki çocuğu, yaklaşık 30 yıldır birlikte yaşadığı ve 2007 yılında boşandığı sinema oyuncusu Necla Nazır'dan Tuğçe Tayfur adında bir kızı bulunuyor. 2010 yılında yeniden Zeliha Hanım ile evlenen Tayfur'un Ferdi Taha adında bir çocuğu vardır.

    Fotoğraflar: DHA, AA, Instagram.

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