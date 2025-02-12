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        Haberler Magazin Ferdi Tayfur'un, vefatının 40'ıncı gün mevlidi okundu - Magazin haberleri

        Ferdi Tayfur'un, vefatının 40'ıncı gün mevlidi okundu

        Ferdi Tayfur'un vefatının 40'ıncı gününde memleketi Adana, uzun yıllardır yaşadığı Marmaris ve İstanbul'da mevlit okutuldu. Sanatçının çocukları Tuğçe Tayfur ile Timur Turanbayburt, Eyüp Sultan Camii'nde bir mevlit programı düzenlerken, yeğenleri ise Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde mevlit okuttu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 20:51 Güncelleme: 12.02.2025 - 20:57
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        40'ıncı gün mevlidi okundu
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        Usta sanatçı Ferdi Tayfur, 2 Ocak'ta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Vefatıyla Türkiye’yi yasa boğan sanatçının ölümünün üzerinden 40 gün geçti.

        Ferdi Tayfur’un sevenleri ve ailesi tarafından İstanbul, Adana ve Marmaris’te mevlit okuttu.

        Sanatçının memleketi Adana’da, Sabancı Merkez Camii'nde mevlit okutulurken tatlı dağıtıldı. Marmaris'te ise Merkez Eski Camii'nde mevlid okundu. İstanbul’da ise kızı Tuğçe Tayfur Aydın ile oğlu Timur Turanbayburt, Eyüp Sultan Camii’nde bir mevlit programı gerçekleştirdi. Tayfur’un yeğenleri de Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde bir mevlit okuttu.

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        "BENCE BUNDA BİR MAHSUR YOK"

        Mevlit çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Tuğçe Tayfur Aydın, babasının yeğenleri tarafından düzenlenen mevlit programıyla ilgili olarak; “Babam için her yerde dualar okutulsun. Bence bunda bir mahsur yok” dedi.

        Ferdi Tayfur'un oğlu Timur Turanbayburt ise, "Çok teşekkürler. Yaşananlardan dolayı çok üzgünüz. Üzülüyoruz tabi ki" ifadelerini kullandı.

        Fotoğraflar: Instagram, DepoPhoto, İHA

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        #ferdi tayfur
        #Tuğçe Tayfur
        #Timur Turanbayburt
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