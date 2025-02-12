Ferdi Tayfur'un, vefatının 40'ıncı gün mevlidi okundu

Usta sanatçı Ferdi Tayfur, 2 Ocak'ta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Vefatıyla Türkiye’yi yasa boğan sanatçının ölümünün üzerinden 40 gün geçti.

Ferdi Tayfur’un sevenleri ve ailesi tarafından İstanbul, Adana ve Marmaris’te mevlit okuttu.

Sanatçının memleketi Adana’da, Sabancı Merkez Camii'nde mevlit okutulurken tatlı dağıtıldı. Marmaris'te ise Merkez Eski Camii'nde mevlid okundu. İstanbul’da ise kızı Tuğçe Tayfur Aydın ile oğlu Timur Turanbayburt, Eyüp Sultan Camii’nde bir mevlit programı gerçekleştirdi. Tayfur’un yeğenleri de Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde bir mevlit okuttu. REKLAM

"BENCE BUNDA BİR MAHSUR YOK" Mevlit çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Tuğçe Tayfur Aydın, babasının yeğenleri tarafından düzenlenen mevlit programıyla ilgili olarak; “Babam için her yerde dualar okutulsun. Bence bunda bir mahsur yok” dedi.

Ferdi Tayfur'un oğlu Timur Turanbayburt ise, "Çok teşekkürler. Yaşananlardan dolayı çok üzgünüz. Üzülüyoruz tabi ki" ifadelerini kullandı.