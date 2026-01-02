Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Ferdi Tayfur vefatının birinci yılında Adana'da anıldı

        Ferdi Tayfur vefatının birinci yılında Adana'da anıldı

        Merhum sanatçı Ferdi Tayfur'un vefatının birinci yılı dolayısıyla memleketi Adana'da anma programı düzenlendi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 02.01.2026 - 14:58 Güncelleme: 02.01.2026 - 17:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Vefatının birinci yılında memleketinde anıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Arabesk müziğin unutulmaz ismi Ferdi Tayfur, 79 yaşında hayatını kaybetmişti. Merhum sanatçının vefatının birinci yılı dolayısıyla Adana'da anma programı düzenlendi.

        Ferdi Tayfur
        Ferdi Tayfur

        Yaşamını yitiren ses sanatçısı, besteci, söz yazarı ve sinema oyuncusu Ferdi Tayfur için Sarıçam ilçesinde bulunan Elif Su Uludağ Mahallesi'ndeki isminin verildiği müzede anma programı gerçekleştirildi.

        Ferdi Tayfur için Kuran-ı Kerim okundu, dua edildi. Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ, Ferdi Tayfur'un Adana'dan çıktığı sanat yolculuğunda zirveye ulaştığını söyledi.

        REKLAM
        Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ
        Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ

        Ferdi Tayfur Müzesi'nin yapımını MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatı ve himayesinde gerçekleştirdiklerini anlatan Uludağ, "Aradan geçen bir yılda Ferdi Tayfur'un ne kadar büyük bir sanatçı olduğunu ve Türkiye'de ne kadar büyük bir boşluğu doldurduğunu buraya gelen sevenlerinden bir kez daha görme imkanı bulduk" dedi. Uludağ, Ferdi Tayfur'a Allah'tan rahmet, sevenlerine yeniden başsağlığı diledi.

        Anma programına Sarıçam Kaymakamı Murtaza Dayanç ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Necmettin Dardağan ile vatandaşlar katıldı.

        Sanatçı ayrıca Sarıyer Yeniköy’de bulunan mezarı başında da anıldı.

        Ahmet Selçuk İlkan; "Ferdi Tayfur’umuzun birinci ölüm yıldönümü ama bizim için her gün acı bir boşluk. Bir türlü yeri dolmadı ve dolmayacak. Onu her gün biraz daha özlüyoruz. Hasretimiz daha da artıyor. Sadece şarkılarıyla değil sesiyle, eserleriyle gönlümüzü avutmaya çalışıyoruz. Bütün sevenleri gibi acı kaybımız bugün bir kez daha tazelendi. Ama bütün sevenlerine teşekkür ediyoruz. Vefatından bugüne hiç yalnız bırakmadılar" dedi

        ÖNERİLEN VİDEO

        Çırçır fabrikalarının çatıları çöktü, 20 biçerdöver hasar gördü; o anlar kamerada

        Çırçır fabrikalarının çatıları çöktü, 20 biçerdöver hasar gördü; o anlar kamerada

        #ferdi tayfur
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kar gidiyor, kuvvetli fırtına geliyor!
        Kar gidiyor, kuvvetli fırtına geliyor!
        Baba eve gizli kamera yerleştirdi... Böyle anne olmaz olsun!
        Baba eve gizli kamera yerleştirdi... Böyle anne olmaz olsun!
        İzmir'deki zanlı tutuklandı
        İzmir'deki zanlı tutuklandı
        Bitlis'te yaşandı! Araçlar kara gömüldü!
        Bitlis'te yaşandı! Araçlar kara gömüldü!
        Beşiktaş'ta transfer gelişmesi! 3 isim yolcu
        Beşiktaş'ta transfer gelişmesi! 3 isim yolcu
        Kadınlar dikkat! O anlar kamerada! Eski kız arkadaşa korkunç tuzak!
        Kadınlar dikkat! O anlar kamerada! Eski kız arkadaşa korkunç tuzak!
        Sarıkamış şehitleri anısına yapılan kardan heykeller tamamlandı
        Sarıkamış şehitleri anısına yapılan kardan heykeller tamamlandı
        Ada devinden transfer kancası: Arda için rekor teklif
        Ada devinden transfer kancası: Arda için rekor teklif
        İsviçre'de kayak merkezinde facia!
        İsviçre'de kayak merkezinde facia!
        Fenerbahçe'de transfer: Anthony Musaba
        Fenerbahçe'de transfer: Anthony Musaba
        Trump politikalarının 'altın' imtihanı
        Trump politikalarının 'altın' imtihanı
        Galatasaray'a Singo müjdesi!
        Galatasaray'a Singo müjdesi!
        Dünyaca ünlü yıldızların ikinci meslekleri!
        Dünyaca ünlü yıldızların ikinci meslekleri!
        Zihninizi zorlamaya hazır mısınız?
        Zihninizi zorlamaya hazır mısınız?
        2026'da hangi modeller Türkiye'ye gelecek?
        2026'da hangi modeller Türkiye'ye gelecek?
        19 yaşındaki genç kız, bıçaklı kavgada öldü!
        19 yaşındaki genç kız, bıçaklı kavgada öldü!
        Kadınlar tepki gösterdi
        Kadınlar tepki gösterdi
        Trump sağlık sorunu iddialarına yanıt verdi
        Trump sağlık sorunu iddialarına yanıt verdi
        ÖTV'siz araçlarda limitler arttı
        ÖTV'siz araçlarda limitler arttı