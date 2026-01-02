Ferdi Tayfur vefatının birinci yılında Adana'da anıldı

Arabesk müziğin unutulmaz ismi Ferdi Tayfur, 79 yaşında hayatını kaybetmişti. Merhum sanatçının vefatının birinci yılı dolayısıyla Adana'da anma programı düzenlendi.

Ferdi Tayfur

Yaşamını yitiren ses sanatçısı, besteci, söz yazarı ve sinema oyuncusu Ferdi Tayfur için Sarıçam ilçesinde bulunan Elif Su Uludağ Mahallesi'ndeki isminin verildiği müzede anma programı gerçekleştirildi.

Ferdi Tayfur için Kuran-ı Kerim okundu, dua edildi. Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ, Ferdi Tayfur'un Adana'dan çıktığı sanat yolculuğunda zirveye ulaştığını söyledi.

Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ

Ferdi Tayfur Müzesi'nin yapımını MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatı ve himayesinde gerçekleştirdiklerini anlatan Uludağ, "Aradan geçen bir yılda Ferdi Tayfur'un ne kadar büyük bir sanatçı olduğunu ve Türkiye'de ne kadar büyük bir boşluğu doldurduğunu buraya gelen sevenlerinden bir kez daha görme imkanı bulduk" dedi. Uludağ, Ferdi Tayfur'a Allah'tan rahmet, sevenlerine yeniden başsağlığı diledi.

Anma programına Sarıçam Kaymakamı Murtaza Dayanç ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Necmettin Dardağan ile vatandaşlar katıldı.