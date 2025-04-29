Ferdi Tayfur’un miras davasında itirazlar sürüyor

2 Ocak'ta Antalya'da tedavi gördüğü hastanede vefat eden Ferdi Tayfur'un vasiyetnamesinin açılması davasının ikinci duruşması, Muğla'nın Marmaris ilçesinde görüldü. Marmaris 1. Sulh Hukuk Mahkemesi'ndeki ikinci duruşmaya, mirasçılardan bazıları ve avukatları katıldı. Duruşmada ayrıca Tayfur'un vasiyetinde yer alan Türk Silahlı Kuvvetleri, Darüşşafaka Cemiyeti ve LÖSEV'in avukatları da hazır bulundu.

İTİRAZLAR SÜRÜYOR

Mahkeme başkanı, mirasçılara ve avukatlarına dosya hakkındaki itiraz ve taleplerini sordu. Mirasçılar ilk duruşmadaki beyanlarını yineledi. İlk duruşmada vasiyetnameye itiraz eden Ferdi Tayfur'un oğlu Timur Turanbayburt ile kızı Tuğçe Tayfur Aydın da beyanlarını yineledi. Görülen üç davadan biri karara bağlanırken, diğerlerinin duruşması 28 Mayıs'a ertelendi.

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İLK DURUŞMADA YAŞANANLAR