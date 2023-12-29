Fergio House operasyonundan yeni ayrıntılar: Fergio House nedir?

Şüphelilerin daha önce Taksim'de para dağıtan kişiler olduğu tespit edildi. Yapılan araştırmada çektikleri videolarda tanınmamak için maske takarak sesini değiştiren ve Fergio House'un kurucusu iç mimar kardeşler Ferhat G. ve Serhat G. olduğu ortaya çıktı.

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Daha önce birçok restorasyon proseiyle tanınan kardeşler Ferhat G.'nin ünlü oteller için de proje hazırladığı ortayaçıktı. Yine Fergio House hesaplarından veya başka sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda Ferhat G.'nin yanındaki kişilere değişik kostümler giydirerek bu kişileri 'köle' olarak nitelendirdiği görüldü.