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        Haberler Spor 2024 Paris Olimpiyatları Ferhat Arıcan Olimpiyat 5'incisi oldu! - 2024 Paris Olimpiyatları Haberleri

        Ferhat Arıcan Olimpiyat 5'incisi oldu!

        Milli cimnastikçi Ferhat Arıcan, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda paralel bar aletinde 5. sırayı elde etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2024 - 13:35 Güncelleme: 05.08.2024 - 13:35
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        Ferhat Arıcan Olimpiyat 5'incisi!
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        Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli cimnastikçi Ferhat Arıcan, organizasyonu 5. bitirdi.

        Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya kazanan Ferhat Arıcan, Fransa'nın başkenti Paris'teki Bercy Arena'da gerçekleştirilen erkekler paralel bar aleti finallerinde mücadele etti.

        Ferhat Arıcan, finalde aldığı 15.100 puanla oyunları 5. tamamladı.

        Erkekler paralel bar aleti branşında Çinli Jingyuan Zou 16.200 puanla altın madalya alırken Ukraynalı Illia Kovtun 15.500 ile gümüş, Japon Shinnosuke Oka ise 15.300 ile bronz madalya elde etti.

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