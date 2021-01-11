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Ferhat Göçer'den 'Bu Son ağıt olsun'

İstanbul Tıp Fakültesi 1992 Mezunları pandemi döneminde kahramanca savaşan sağlık emekçileri ve hayatını kaybeden sağlık şehitleri için sosyal sorumluluk projesi başlattı

Ferhat Göçer'den 'Bu Son ağıt olsun'
'Bu Son ağıt olsun'
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HABERTURK.COM

Çapa Tıp Fakültesi 1992 mezunları yıllar sonra bir araya gelerek, pandemi döneminde kahramanca savaşan sağlık emekçileri ve hayatını kaybeden sağlık çalışanları için sosyal sorumluluk projesine imza attılar. Çapa 92 platformu adına sözcüleri Dr. Nur Topçu, bu süreçte en ön cephede mücadele eden ve ölüm riskiyle en fazla karşı karşıya kalan sağlık çalışanlarına minnetlerini ifade etmek adına bu anlamlı proje ile farkındalık yaratmak için yola çıktıklarını belirtti.

Her biri farklı şehirlerde ve ülkelerde doktorluk yapan Çapa 92 mezunlarının tüm sağlık çalışanlarına minnetini ifade ettiği bu projedeki en önemli hedefleri, bu mücadelede verilen emeklerin değerinin bilinmesi ve kaybedilenlerin unutulmaması. Grup sözcüsü bu projeyle ilgili duygularını "Projemizi onlar unutulmasınlar, yüreklerimizde sonsuza dek bu savaşın kahramanları olarak yaşasınlar diye hayata geçirdik. Bizler tıp fakültesinden bir grup arkadaş, yaşadığımız Covid-19 döneminde pek çok zorluk yaşadık, ailelerimiz ve çocuklarımızla mağdur olduk, arkadaşlarımızı, meslektaşlarımızı kaybettik. Bu ağırlığı paylaşırken dönem arkadaşımız Dr. Ferhat Göçer'in müziği ile harekete geçtik. Ferhat Göçer'in muhteşem bestesi ve sesi, sevgili Zülfü Livaneli'nin yazdığı sözlerle ve hazırlanan görsel bir çalışmayla sizlerle olacağız. Sosyal medya başta olmak üzere medyada, pandemi farkındalığının artmasını, sağlık çalışanlarının durumlarına, ihtiyaçlarına, yaşadıkları zorluklara dikkat çekilmesini ve kaybettiğimiz sağlık çalışanlarının hatırlanmasını hedefliyoruz" şeklinde ifade etti.

Çapa 92 Mezunu sanatçı Ferhat Göçer ‘in duygu dolu müziğine Zülfü Livaneli'nin sözleri hayat verdi. ‘'Bu Son Ağıt Olsun'' müzikle, şiirle ve görsellerle yarından itibaren dijital mecralarda yer alacak. Çapa 92 üyelerinin tek bir dileği var; "Hep beraber yaşayalım ve yaşatalım. Bu son ağıt olsun".

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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