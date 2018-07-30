Göçer, yayınladığı Reva adlı tekli ile müzik listelerine iddialı bir giriş yaparak 24 saatte 1 numaraya yerleşti. Göçer’in 'atarlı giderli' ilk şarkısı olan Reva, hem ilk 24 saatte listelerde bir numaraya yükseldi hem de kısa film tadındaki klibiyle büyük beğeni topladı.







"DİJİTAL İŞLER ARTIK OLMUŞ"

Ferhat Göçer, yeni şarkısı “Reva” ile Yasemin Şefik’in Best Fm’de ki programına telefonla bağlandı. Şarkısının heyecanını müzikseverlerle paylaşan sanatçı “Aslında uzun süredir şarkı hazır. Son bir aydır da Itunes’dan gün bekliyoruz. Bu dijital işler bakıyorum da artık olmuş. İlk kez cd çıkarmadan bir şarkı sunuyorum. Sözleri Zeynep Talu müziği ise bana ait.” dedi.

FİLM GİBİ KLİP

Ferhat Göçer'in kavuşamayan aşıklara yardımcı olan kahraman rolüyle kamera karşısına geçtiği klibin yönetmeni Ercan Şencan. Kalabalık oyuncu kadrosunda, şarkının sözlerini yazan Zeynep Talu da yer alıyor. Klibi geçtiğimi hafta yayınlanan Reva’nın müziği Ferhat Göçer’e, düzenlemesi ise Cenk Kandıralı’ya ait.

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