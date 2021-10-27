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Ferhat Gündoğdu kimdir, kaç yaşında, nereli? Yeni MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu hakkında bilgiler

Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanlığı ile ilgili beklenen açıklama geldi ve yeni başkan Ferhat Gündoğdu oldu. Günün hakkında en çok arama yapılan Ferhat Gündoğdu ile ilgili tüm bilgileri derledik. İşte ayrıntılar...

Ferhat Gündoğdu kimdir, kaç yaşında, nereli? Yeni MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu hakkında bilgiler

Yeni Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı olduğu açıklanan Ferhat Gündoğdu ile ilgili merak edilen tüm bilgileri bir araya getirdik...

TFF'den yapılan açıklama şöyle:

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün gerçekleştirdiği toplantıda Merkez Hakem Kurulu'nun Başkan ve üyelerini belirledi.

Ferhat Gündoğdu başkanlığındaki Merkez Hakem Kurulu şu üyelerden oluşuyor:

BAŞKAN

Ferhat Gündoğdu

ÜYELER

Yunus Yıldırım
Ahmet Şahin
Sebahattin Şahin
Hakan Sivriservi
Kamil Abitoğlu
Nihat Mızrak
Hikmet Öksüzoğlu
Serdar Çakıroğlu

FERHAT GÜNDOĞDU KİMDİR?

Merkez Hakem Kurulu Eğitimden Sorulu Üyesi Ferhat Gündoğdu "klasmon üst gözlemciliği" görevini de yürütmüştür.

Asıl mesleği doktorluk olan Ferhat Gündoğdu, Lokman Hekim Üniversitesi'nin akademik kadrosunda yer alıyor.

Gündoğdu aynı zamanda Türk Eğitim Derneği 8(TED Koleji) şirketinde Okul Yatırımları ve Planlama Müdürü olarak görev yapıyor.

Ferhat Gündoğdu asker kökenli isimlerden biridir.

Kara Harp okulunu 1991 yılında bitirdi.

Daha sonra Ankara Üniversitesi Spor Yönetimi bölümünde Yüksek Lisans yaptı.

Atatürk Üniversitesi'nde ise masterını yaptı.

Ankara Üniversitesi Spor Yönetimi bölümünde doktorasını da tamamlayan Gündoğdu, TED'de çeşitli görevlerde bulundu.

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