Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Feridun Düzağaç: Şarkılarımı yapay zekâ ile kirletmeyin - Magazin haberleri

        Feridun Düzağaç: Şarkılarımı yapay zekâ ile kirletmeyin

        Feridun Düzağaç, genç müzisyenlere seslendi: Teknolojiyi ve yapay zekâyı takdir ettiğini belirten Düzağaç, kendi şarkılarının yapay zekâ ile üretilmesini ve remix yapılmasını istemediğini açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.11.2025 - 20:52 Güncelleme: 22.11.2025 - 20:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Şarkılarımı yapay zekâ ile kirletmeyin"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Şarkıcı Feridun Düzağaç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yapay zekâyla şarkı üreten genç müzisyenlere seslendi ve kendi şarkılarının yapay zekâ ile üretilmesini istemediğini duyurdu.

        Şarkıcı paylaşımında şu ifadeleri kullandı; "Sevgili gençler, sizler için her zaman en iyisini diliyorum. Hayatlarınızda teknolojinin ve yeni dünyanın getirdiği enstrümanların önemini anlıyor ve yadsımıyorum. Ancak lütfen yapay zekâ aracılığıyla oluşturduğunuz 'müzikal' çalışmalarla ilgili fikir, iş birliği ya da benzeri talepleri benimle paylaşmayınız. Özellikle de lütfen şarkılarımı yapay zekâ ile… nasıl desem… ‘kirletmeyiniz’ ve herhangi bir remix’e konu etmeyiniz. Sizi seviyor, anlayışınıza sığınıyorum."

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Feridun Düzağaç
        #Yapay Zeka
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Zirvesi'nde konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Zirvesi'nde konuştu
        İmralı'ya gidecek komisyon üyeleri belli oldu
        İmralı'ya gidecek komisyon üyeleri belli oldu
        Akhisar'da anne-kız acısı
        Akhisar'da anne-kız acısı
        AB ve 11 ülkeden açıklama
        AB ve 11 ülkeden açıklama
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        Husumetin kurbanı Rumeysa oldu
        Husumetin kurbanı Rumeysa oldu
        İçişleri Bakanlığı'ndan ABB Başkanı Yavaş ve özel kalem müdürü hakkında soruşturma izni
        İçişleri Bakanlığı'ndan ABB Başkanı Yavaş ve özel kalem müdürü hakkında soruşturma izni
        "Meryem çok para istemiş"
        "Meryem çok para istemiş"
        İfadeleri ortaya çıktı
        İfadeleri ortaya çıktı
        Tacı gölge altında
        Tacı gölge altında
        Emniyet müdürü yangında can verdi
        Emniyet müdürü yangında can verdi
        Esnafa faiz indirimi geliyor
        Esnafa faiz indirimi geliyor
        Brezilya'nın eski lideri Bolsonaro tutuklandı
        Brezilya'nın eski lideri Bolsonaro tutuklandı
        Peş peşe kara haber... Önce anne sonra oğlu!
        Peş peşe kara haber... Önce anne sonra oğlu!
        İmar planı değişimine düzenleme
        İmar planı değişimine düzenleme
        "Doğalgaz depoları yüzde 100 doluluğa ulaştı"
        "Doğalgaz depoları yüzde 100 doluluğa ulaştı"
        Birden fazla başkenti olan ülkeler
        Birden fazla başkenti olan ülkeler
        Fenerbahçe'de hedef 5'te 5!
        Fenerbahçe'de hedef 5'te 5!
        Prof. Dr. Şener'den 'süperenfeksiyon' uyarısı!
        Prof. Dr. Şener'den 'süperenfeksiyon' uyarısı!
        ‘Güneşin Oğlu’ 5 Aralık'ta sahnede
        ‘Güneşin Oğlu’ 5 Aralık'ta sahnede