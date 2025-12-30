Ferit Kaya'nın taharet musluğu isyanı

Ferit Kaya, eşi Yasemin Ceren Topçu ile birlikte Paris’e bir kaçamak yaptı. Tatilinden paylaşımlar yapan Kaya, bu kez gezisinden çok yaptığı esprili ama dikkat çeken bir yorumla gündeme geldi.

Avrupa’daki tuvaletlerde taharet musluğu bulunmamasına tepki gösteren Ferit Kaya, sosyal medya hesabından bulunduğu paylaşımda; "Avrupa iyi hoş ama şu taharet musluğu olayını artık çözün. İsteyen yıkasın, istemeyen yıkamasın. En azından otellere yaptırın" ifadelerini kullandı.

Fotoğraflar: Instagram