Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Ferit Kaya'nın taharet musluğu isyanı - Magazin haberleri

        Ferit Kaya'nın taharet musluğu isyanı

        Oyuncu Ferit Kaya, eşi Yasemin Ceren Topçu ile Paris tatilinden bulunduğu paylaşımla gündeme geldi. Kaya, Avrupa'daki tuvaletlerde taharet musluğu bulunmamasına dikkat çekti

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 30.12.2025 - 20:28 Güncelleme: 30.12.2025 - 20:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Avrupa'ya taharet musluğu tepkisi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ferit Kaya, eşi Yasemin Ceren Topçu ile birlikte Paris’e bir kaçamak yaptı. Tatilinden paylaşımlar yapan Kaya, bu kez gezisinden çok yaptığı esprili ama dikkat çeken bir yorumla gündeme geldi.

        Avrupa’daki tuvaletlerde taharet musluğu bulunmamasına tepki gösteren Ferit Kaya, sosyal medya hesabından bulunduğu paylaşımda; "Avrupa iyi hoş ama şu taharet musluğu olayını artık çözün. İsteyen yıkasın, istemeyen yıkamasın. En azından otellere yaptırın" ifadelerini kullandı.

        Fotoğraflar: Instagram

        ÖNERİLEN VİDEO

        Bakımevine yerleştirilen yaşlı adamın evinden 2 kamyon çöp çıktı

        Antalya'da apartman sakinlerinin başvurusu sonucu bakıma muhtaç haldeki yaşlı adam bakımevine yerleştirilirken, evinde biriktirdiği çöp ve atık malzemeler Kepez Belediyesi ekiplerince temizlendi. Ünsal Mahallesi 5118 sokak üzerinde bulunan bir apartmanda yaşayanlar aynı apartmanın giriş kendisine ait dairede bakıma muhtaç halde yaşamını sürdüren 75 yaşındaki Şaban C. isimli vatandaşın evinde biriktirdiği çöpler ve gelen ağır koku nedeniyle ilgili kurumlara müracaatta bulundu. (IHA)

        #ferit kaya
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hasan Şeyh Mahmud ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hasan Şeyh Mahmud ile görüştü
        İstanbul'da yarın ve ertesi gün bu yollar kapalı
        İstanbul'da yarın ve ertesi gün bu yollar kapalı
        Beşiktaş'a yeni golcü: August Priske
        Beşiktaş'a yeni golcü: August Priske
        Cenazesini kadınlar taşıdı
        Cenazesini kadınlar taşıdı
        Baba serbest, tehdit eden öğrenci tutuklandı!
        Baba serbest, tehdit eden öğrenci tutuklandı!
        En düşük emekli aylığı ne olacak?
        En düşük emekli aylığı ne olacak?
        İstanbul Valiliği'nden 19 ilçe için kar uyarısı!
        İstanbul Valiliği'nden 19 ilçe için kar uyarısı!
        G.Saray'da ilk hedef Ugarte!
        G.Saray'da ilk hedef Ugarte!
        Kocasını 25 kez bıçaklayıp öldürmüştü! İstenen ceza belli oldu!
        Kocasını 25 kez bıçaklayıp öldürmüştü! İstenen ceza belli oldu!
        Milyonlarca kişiyi yasa boğdular
        Milyonlarca kişiyi yasa boğdular
        İşte dünyadaki en aktif golcüler!
        İşte dünyadaki en aktif golcüler!
        25 kişi zehirlenmişti... O restoran yıkıldı!
        25 kişi zehirlenmişti... O restoran yıkıldı!
        Gümüşte 5 yılın en sert düşüşü
        Gümüşte 5 yılın en sert düşüşü
        Yılmaz Büyükerşen siyaseti bıraktı
        Yılmaz Büyükerşen siyaseti bıraktı
        Oğuz Aydın'a Rusya'dan talip çıktı!
        Oğuz Aydın'a Rusya'dan talip çıktı!
        Beyonce milyarder oldu
        Beyonce milyarder oldu
        Trump'tan Epstein açıklaması: "Arkadaşlarım zarar görecek"
        Trump'tan Epstein açıklaması: "Arkadaşlarım zarar görecek"
        'Rüya Gibi' geçti
        'Rüya Gibi' geçti