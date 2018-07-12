Doğuş Grubu, son günlerde çok sert bir düşüş yaşayan Garanti Bankası hisseleri ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk'in banka hisselerinde satış yaptığı iddiaları yalanlandı.

Peki; Ferit Şahenk kimdir? İşte tüm merak edilen yönleriyle Ferit Şahenk...

FERİT ŞAHENK KİMDİR?

Ferit Şahenk, 1964 yılında Ankara‘da doğdu. Annesi Deniz Şahenk, babası iş adamı Doğuş Holding’in kurucusu Ayhan Şahenk’dir.

Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve Garanti Bankası Onursal Başkanıdır. Garanti Yatırım'ın Kuruculuğu ve Başkan Yardımcılığı, Doğuş Holding CEO'luğu, Doğuş Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Garanti Bankası Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur. Halen Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Yönetim Kurulu Üyeliği görevini sürdüren Ferit F. Şahenk, daha önce de DEİK bünyesinde faaliyet gösteren Türk-Alman İş Konseyi Başkanlığı, Türk-Amerikan İş Konseyi Başkanlığı, Türk-Birleşik Arap Emirlikleri İş Konseyi Başkan Vekilliği ve Türk-Yunan İş Konseyi Yürütme Kurulu Üyeliği görevlerini üstlenmiştir. Dünya Ekonomik Forumu ve Medeniyetler İttifakı İnisiyatifi içerisinde aktif bir üye olarak yer almaktadır. Ayrıca Massachusetts Institute of Technology (MIT) Sloan School of Management Avrupa, Ortadoğu, Güney Asya ve Afrika Bölgesel Yürütme Kurulu üyesidir. Ferit F. Şahenk Boston College Pazarlama ve İnsan Kaynakları Bölümü mezunudur.

Ferit Şahenk aslen Niğdelidir...