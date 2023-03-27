Fernando Alonso meydan okudu

Alonso, Aston Martin'in bu sezon gösterdiği performansı 'etkileyici' olarak niteledi. İspanyol pilot, "Bütçe sınırlamaları nedeniyle araçlarda fark yaratacak bir değişiklik yapmak çok zor. Fakat takımımızda çok yetenekli mühendisler var" dedi.