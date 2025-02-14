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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Fernando Muslera: Bırakmamı mı istiyorsunuz? - Futbol Haberleri

        Fernando Muslera: Bırakmamı mı istiyorsunuz?

        UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Galatasaray deplasmanda AZ Alkmaar'a 4-1 mağlup oldu. Sarı-kırmızılılarda Fernando Muslera, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.02.2025 - 01:17 Güncelleme: 14.02.2025 - 01:17
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        "Bırakmamı mı istiyorsunuz?"
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        UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk karşılaşmasında AZ Alkmaar'a deplasmanda 4-1 mağlup olan Galatasaray'da kaptan Fernando Muslera, maçın ardından konuştu.

        "TAM UNUTMALIK MAÇ"

        Tam unutmalık maç. Baştan sona oynamadık. İyi bitiremedik. Rakip her taraftan kalemize geldi. Her zaman bir şansınız vardı. Şimdi evimizde oynayacağız. Orada güçlü olmamız gerekiyor mental olarak. Kendimizi eleştirmemiz gereken çok şey var, bunu yapacağız. Olan oldu. Bir sonraki maça odaklanmamız gerekiyor.

        - Zamanı gelince konuşurum demişti kendisi, şu anda bazı konuları konuşmanın zamanı mı? Kariyeriyle ilgili olabilir, eleştiriler olabilir.

        Bırakmamı mı istiyorsunuz tam şu anda?

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