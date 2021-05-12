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Haberlerİş-YaşamFersan Orka Sirke’yi satın aldı
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Fersan Orka Sirke’yi bünyesine kattı

Sirke üreticisi Fersan, 2010 yılında Manisa’nın Turgutlu ilçesinde kurulan Orka Sirke’yi satın alarak sektördeki büyümesini sürdürürken üretim kapasitesinde de artış sağladığını açıkladı. Fersan Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Gürhan Güven, “Yeni yatırımımızla hem istihdamda hem de kapasitemizdeki artışla birlikte ülke ekonomisine de katkı sağlayacağız” dedi

Fersan Orka Sirke’yi satın aldı
HABERTURK.COM

Fersan, 2 dönümü kapalı toplam 5 dönüm arazide üretimi olan Orka Sirke’yi bünyesine kattığını duyurdu. Arazi, makine, ekipmanların ve Orka Sirke marka kullanım hakkının Fersan bünyesine katılmasıyla birlikte üretimde kapasite artışı da sağlandı.

Fersan Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Gürhan Güven, “Yeni yatırımımızla hem istihdamda hem de kapasitemizdeki artışla birlikte ülke ekonomisine de katkı sağlayacağız” dedi.

Güven yatırımlarının süreceği mesajını vererek, “Şirketimizin sürdürülebilir büyümesini sağlamak için sektörde akıllıca adımlar atmak ve fırsatları yakalamak hızlı gelişen ekonomi dünyasında ön plana çıkmak için gerekli. Bu bağlamda kapasite artışı sağlayan bu satın alma ile daha yoğun endüstriyel satışa odaklandık. Bu büyüme ile pazardaki güçlü pozisyonumuzu ve yüksek ‘know-how’ kabiliyetimizi artırmaktan mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.

Güven ayrıca, “Satın alma işleminin müşterilerimiz ve hissedarlarımız için elimizi güçlendireceğine inanıyoruz. Birçok yenilikçi, özel ürünümüzü piyasaya sürerek inovasyon ruhumuzu sektöre yansıtıyoruz. Yapılan olumlu dönüşler de doğru işler yaptığımızı kanıtlıyor. Bu noktada yıllarca kalitemize ve ürünlerimize inanan müşterilerimizin verdiği güven, bu satın almanın temelinde yer alıyor. Yatırımlarımız bu doğrultuda devam edecektir” dedi.

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