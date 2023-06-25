Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Magazin
ABONE OL

Ferzan Özpetek, Papa'nın davetine katıldı

Ferzan Özpetek, daveti üzerine Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francesco ile Vatikan’da bir araya geldi

Ferzan Özpetek, Papa'nın davetine katıldı
HABERTURK.COM

Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francesco, aralarında yönetmen Ferzan Özpetek’in bulunduğu, sanat dünyasının 200 önemli ismini kabul etti.
Vatikan Müzesi’nin çağdaş ve modern sanat koleksiyonunun açılışının 50’nci yılı nedeniyle gerçekleşen etkinliğe katılanlar arasında Marco Bellocchio, Roberto Saviano, Anselm Kiefer, Anish Kapoor, Ken Loach, Andres Serrano gibi ünlü isimler vardı.

Papa Francesco yaptığı konuşmada, “Bakan ve hayal eden gözlersiniz” dediği ünlü konuklarına, “Sadece bakmak yetmez, hayal kurmak da gerekir” diyerek, sanata ve sanatçıya verdiği değeri dile getirdi.

İtalya Kültür ve Eğitim Bakanı Kardinal Jose Tolentinode Mendonça’nın kilisenin sanat ve sanatçıların dostu olduğunu vurgulamak istedikleri için düzenlediklerini belirttiği etkinlikte Ferzan Özpetek’e ilgi yoğundu.
Papa’nın da samimiyetle karşıladığı Ferzan Özpetek için İtalyan basını, “iki kültürü birleştiren yönetmen. Sanatı insanın ruh halini etkiliyor, çok önemli bir iş yapıyor. İnsanlara iyi geliyor” yorumunu yaptı.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Özkan Uğur'un sağlık durumu son dakika: Yakınları açıkladı! MFÖ Özkan Uğur kimdir, kaç yaşında ve hastalığı nedir?
MAGAZİN Özkan Uğur'un sağlık durumunda yeni açıklama!
18 yılda 13 çocuk doğurdu
MAGAZİN 18 yılda 13 çocuk doğurdu
Özkan Uğur'un yeğeni Özlem Uğur'dan 'öldü' söylentilerine tepki - Son Dakika Magazin haberleri
MAGAZİN 'Öldü' söylentilerine tepki
Özkan Uğur'un sağlık durumu son dakika: Özkan Uğur entübe edildi! MFÖ Özkan Uğur kimdir, kaç yaşında ve hastalığı nedir?
MAGAZİN Ünlü sanatçı Özkan Uğur'dan üzen haber!
Kral onuruna 'Yaz Partisi' - Magazin haberleri
MAGAZİN Kral onuruna 'Yaz Partisi'
Ünlü sanatçı Özkan Uğur'a 'geçmiş olsun' mesajları! Yoğun bakımdaydı - Magazin haberleri
MAGAZİN Özkan Uğur'a 'geçmiş olsun' mesajları
Oyuncu Şekip Taşpınar'dan güzel haber! - Magazin haberleri
MAGAZİN Şekip Taşpınar'dan güzel haber!
Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın emeklilik keyfi - Son Dakika Magazin Haberleri
MAGAZİN Cem Yılmaz'ın emeklilik keyfi
Buray-Ezgi Şenler çifti: Herkes eğlenirken biz çalışıyoruz - Magazin haberleri
MAGAZİN "Herkes eğlenirken biz çalışıyoruz"
Atiye: Kendimi hamile gibi hissetmiyorum!
MAGAZİN "Kendimi hamile gibi hissetmiyorum!"

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.