Fesleğen bakımı nasıl yapılır? Evde fesleğen nasıl yetiştirilir, nasıl sulanır, nasıl budanır?

Fesleğen, mis gibi kokusu ve taze tadıyla pek çok yemeğe özel bir lezzet katar. Evde bu nefis bitkiyi yetiştirmek, her daim taze fesleğen yapraklarına kolayca erişmenizi sağlar. Ancak, fesleğen bakımı ve yetiştirilmesiyle ilgili bazı püf noktaları vardır. Güneş ışığı, yeterli sulama bunların başında gelir.

Fesleğen Nasıl Bakılır?

Fesleğen (Ocimum basilicum), Asya kökenli bir bitki olup Akdeniz ikliminde doğal olarak yetişir. Adını Latince "basilicum" kelimesinden alan fesleğen, "kralların otu" olarak da bilinir ve eski zamanlarda güçlü bir aroması nedeniyle kutsal kabul edilirdi. Evde fesleğen yetiştirmek için bol güneş ışığı alan bir konum seçmek önemlidir. Güneş ışığı en az altı saat fesleğen bitkisine ulaşmalıdır. İyi drenajlı bir toprak ve drenaj delikleri olan uygun büyüklükte bir saksı seçmek de önemlidir. Fesleğen, köklerinin çürümemesi için hafif ve tınlı bir toprakta yetişir. Sulama konusunda, fesleğen bitkisinin toprağının hafif nemli olduğu ancak su birikintisi olmadığı bir ortam tercih edilir. Toprak yüzeyi kuruduğunda sulamak yeterlidir; aşırı sulama kök çürümesine neden olabilir. Bitkinin sağlıklı büyümesi için hafif bir gübre kullanılabilir ve düzenli olarak budama yapılmalıdır. Fesleğen bitkisi düzenli olarak budanmalıdır; üst yaprakları kesmek, alt yaprakların büyümesini teşvik eder ve bitkinin daha yoğun ve sağlıklı bir görünüm kazanmasını sağlar.

REKLAM Evde Fesleğen Bakımı İçin Humuslu Toprak Faydası Humuslu toprak, organik madde bakımından zengin ve besleyici bir toprak türüdür. Evde fesleğen bakımı için humuslu toprak kullanmanın faydaları oldukça önemlidir. Humuslu toprak, fesleğen bitkisinin köklerine gerekli besin maddelerini sağlar ve bitkinin sağlıklı büyümesini teşvik eder. Ayrıca, humuslu toprak iyi bir drenaj sağlar ve aşırı suyun birikmesini önler, bu da kök çürümesi gibi sorunların önlenmesine yardımcı olur. Bununla birlikte, humuslu toprak bitki için uygun bir pH dengesi sağlar, böylece fesleğen bitkisi için ideal bir büyüme ortamı oluşturur. Humuslu toprak aynı zamanda topraktaki suyun ve besin maddelerinin daha iyi tutulmasını sağlar, bu da bitkinin daha iyi beslenmesine ve daha sağlıklı bir şekilde büyümesine yardımcı olur.

Bazı ev ve bahçe marketlerinde torf, kompost veya humus gibi organik malzemeler de satılmaktadır ve bunlar da toprağın humus içeriğini artırmak için kullanılabilir. İnternet üzerinden de bahçe malzemeleri satan sitelerden humuslu toprak satın almak mümkündür. Ayrıca, kendi kompostunuzu yaparak evde humuslu toprak elde etmek de bir seçenek olabilir. Bunun için evde organik atıklarınızı (meyve ve sebze artıkları, kahve telvesi, yapraklar vb.) bir kompost yığınında biriktirip parçalayarak doğal bir humus elde edebilirsiniz. Fesleğen Nasıl Yetiştirilir?