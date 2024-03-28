Hemen hemen herkes tarafından sevilen Sıklamen çiçeği hakkında birçok merak edilen detay var. Özellikle çiçeği evde yetiştirmek isteyenlerin aklını bakım aşamasındaki püf noktalar kurcalamakta. Bu yazıda Sıklamen çiçeği nasıl bakılır, hangi ortama yetişir, evde Sıklemen çiçeği yetiştirme gibi konuların detaylarını keşfedebilirsiniz.

SIKLEMEN ÇİÇEĞİ BAKIMI NASIL YAPILIR?

İnternet üzerinde en sık araştırılan soruların başında “Sıklemen çiçeği bakımı nasıl yapılır?” sorusu geliyor. Kış aylarında çiçeklenen bir bitki türü olan Sıklamen, yaz aylarını sevmemesiyle bilinir. Yani bu çiçeğin kış mevsimine uygun olduğunu söylemek mümkündür. Yumrulu ve çok yıllık bir bitki olan bu çiçek, sonbahar ve kış aylarında çiçek açmasıyla dikkat çeker. Sıklamen çiçeğinin durgunluk dönemi ise yaz aylarıdır. Bu dönemde durgunlaşan çiçek, sonbaharın gelişiyle beraber yeniden gelişmeye devam eder.

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EVDE SIKLEMEN ÇİÇEĞİ YETİŞTİRME İNCELİKLERİ Evde Sıklemen çiçeği yetiştirme niyetiniz varsa ve bu konudaki püf noktaları merak ediyorsanız bu başlığı inceleyebilirsiniz. Çoğunlukla çiçekçiler tarafından yetiştirilen bu çiçekler, çoğunlukla kapalı ortamlarda bulunur ve saksı ile birlikte yetişir. Hava sıcaklıklarının yükselmesiyle beraber durgunlaşsa da ev ortamında serinlik sağlandıkça bakımına devam edilebilir. Ancak bu şekilde de birkaç yaprak dökülebilir ya da çiçek açılmayabilir. Tohumdan yetiştirilmesi zor olsa da en iyi seçenek saksı bakımıdır. Bu çiçeğin bakımına evde devam ederken aşağıdaki noktaları dikkate alabilirsiniz; Sıklamen çiçeğinin doğrudan güneş ışığı gelen ortamlardan uzak tutulması çok önemlidir. Neticede bu bitki serin ortamlardan ve kış aylarından hoşlanır. Balkon ve pencere önü gibi ortamlar Sıklamen çiçeği için uygun değildir. Çiçeğin yalnızca haftanın bir gününde birkaç saat güneş ışığı almasını sağlayabilirsiniz.

Yaz mevsimi geldiğinde Sıklamen çiçeklerinin hava sirkülasyonu iyi olan bir ortamda, karanlık ve serin ortam koşullarında yerleştirilmesi önerilir.

Aşırı sıcaklardan, kuraklık durumundan ve cerayanda kalmaktan hoşlanmayan bitki, doğal çevresiyle benzer özellikte olan iklimleri arar. Sıcaklık, gece saatlerinde 5- 10 derecelerde, gündüz ise 15- 21 arası derecelerde olmalıdır.

Çiçeklerinizin yaprakları dökülmeye başlamadıysa bu, onun hâlâ aktif şekilde büyüdüğünü gösterir. Böyle bir dönemdeyseniz toprak üzerindeki 2,5 cm civarını gözlemleyin. Şayet bu kısım kuru görünüyorsa bitlinin sulanması gerekir. Sulama yaparken suyun bitkinin taç kısmına ya da toprağa değmemesine özen gösterilmelidir. Aksi takdirde bitki çürüyebilir.

Sıklamen çiçeğinizi sularken saksıyı bir tepsi üzerine alabilir ve kök kısımlarının nemi çekmesini sağlamak adına tepsiyi sulayabilirsiniz.

Kış mevsimi sürecince yüksek nem seviyesi oluştuysa bu noktada çiçeğiniz için faydalı bir durum olmuş demektir. Nem oranını yükseltmek adına çiçeği çakıl taşları ve suyla doldurulmuş bir tepsiye alabilir ve saksının suyla temas edip etmediğini kontrol edebilirsiniz. Bu, bitkinin kök kısımlarında oluşabilecek çürümelerin önüne geçer.

Sıklamen bitkisi, kısmen asidik yapıdaki toprak pH’ı bulundan bir yerde verimini ortaya çıkarır. Doğal olarak verimli ve iyi drene edilmiş bir toprak, Sıklamen bitkisi için iyi bir ortamdır. Eğer çiçeği saksı içerisine yerleştirecekseniz bunun için sıradan bir toprak karışımına başvurabilirsiniz. Toprak içinde bulunan asit seviyesini yükseltmek adına toprak içerisine bir miktar turbo yosunu eklemek de iyi olabilir.

Sıklamen çiçeği henüz yapraklarını dökmediyse birkaç haftada bir az nitrojenli, seyreltik bir sıvı gübre yardımıyla takviye uygulanabilir. Bu, çiçeklenme oluşana kadarki süreci verimli kılar. Çiçeklenme oluşana kadar 2 haftada bir gübre vermeyi ihmal etmeyin. Bitkiniz çiçek açmaya başladığında ise her bir veya iki ayda bir gübre beslemesi yapılabilir. Bu uygulama, çiçek uyku dönemine girdiğinde sonlandırılabilir.

Bakım aşamalarında kullandığınız toprağın verim seviyesi yüksek olsa da vitamin kullanımını ihmal etmeyin. Kullanacağınız vitamin tavsiye edilen ölçeğe bağlı olması önem taşır. Bunu aşarsanız bitkinin boğulmasına neden olabilirsiniz. Burada kullanılması gereken ölçek, suyun içine karıştırılmalı ve bu şekilde sulama gerçekleştirilmelidir. Saksı içine yerleştirilecek Sıklamen çiçeklerinde, saksının az ve küçük delikli olması önem taşır. Alt bölümde büyük delikleri olan saksılar, suyunu kısa sürede dışarı atar ve bu da nem dengesini yeterli oranda sunmaz. REKLAM