Fethiye'de otomobil duvara çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde duvara çarpan otomobildeki 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı
Güler K. idaresindeki otomobil, Patlangıç Mahallesi Ölüdeniz Caddesi'ndeki kavşakta yol kenarındaki duvara çarptı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibi otomobildeki Nursel Akdeniz'in (55) hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazada yaralanan sürücü ile Gönül P. itfaiye ekibinin çalışmasıyla otomobilden çıkarıldı.
Yaralılar, sağlık ekibince hastaneye kaldırıldı.
Fotoğraf: AA, temsilidir.