Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Fethiye'de duvara çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Fethiye'de otomobil duvara çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde duvara çarpan otomobildeki 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2026 - 19:07 Güncelleme: 17.02.2026 - 19:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Otomobil duvara çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Güler K. idaresindeki otomobil, Patlangıç Mahallesi Ölüdeniz Caddesi'ndeki kavşakta yol kenarındaki duvara çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekibi otomobildeki Nursel Akdeniz'in (55) hayatını kaybettiğini belirledi.

        Kazada yaralanan sürücü ile Gönül P. itfaiye ekibinin çalışmasıyla otomobilden çıkarıldı.

        Yaralılar, sağlık ekibince hastaneye kaldırıldı.

        Fotoğraf: AA, temsilidir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Otopark ücretleri kiralarla yarışıyor

        İstanbul'un en büyük problemlerinden biri kuşkusuz otopark sorunu... Özellikle kalabalık ilçelerde yaşayanlar evlerinin önünde bile park yeri bulamaz durumda. Hal böyle olunca vatandaşlar, özel otoparklara başvuruyor. Ama otopark ücretleri cep yakıyor. Bazı semtlerde saatlik ücretler 800 liraya kada...
        #HABER
        #Muğla
        #muğla haber
        #yerel haber
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Etiyopya'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Etiyopya'da
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 19 gözaltı
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 19 gözaltı
        Marco Asensio'ya sürpriz talip: Bonservisi duyuruldu!
        Marco Asensio'ya sürpriz talip: Bonservisi duyuruldu!
        Özel hastanelerde otopark vurgunu!
        Özel hastanelerde otopark vurgunu!
        İngiltere'den ulusal ödeme sistemi hamlesi
        İngiltere'den ulusal ödeme sistemi hamlesi
        Bahis parası nasıl aklandı?
        Bahis parası nasıl aklandı?
        Yaya geçidinde 1.5 yaşındaki bebeği ezdi!
        Yaya geçidinde 1.5 yaşındaki bebeği ezdi!
        Savcıya tehdit davasında karar!
        Savcıya tehdit davasında karar!
        Mustafa Hekimoğlu güveni boşa çıkarmadı!
        Mustafa Hekimoğlu güveni boşa çıkarmadı!
        Yunanistan işkembe çorbasını da istiyor
        Yunanistan işkembe çorbasını da istiyor
        Arazi kavgasında 2'si kadın 10 kişi yaralandı
        Arazi kavgasında 2'si kadın 10 kişi yaralandı
        Galatasaray Şampiyonlar Ligi sahnesinde!
        Galatasaray Şampiyonlar Ligi sahnesinde!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Falezlerde "kaçak baraka" işgali
        Falezlerde "kaçak baraka" işgali
        Tedesco'dan sihirli dokunuş: Fenerbahçe'de yıldızlar geçidi!
        Tedesco'dan sihirli dokunuş: Fenerbahçe'de yıldızlar geçidi!
        "Spor yapıyorum ama zayıflayamıyorum" diyorsanız...
        "Spor yapıyorum ama zayıflayamıyorum" diyorsanız...
        Modern çağın görünmeyen tehlikesi
        Modern çağın görünmeyen tehlikesi
        Enver Aysever hakkında iddianame
        Enver Aysever hakkında iddianame
        Trump'tan Nancy Guthrie'yi kaçıranlara 'idam' tehdidi
        Trump'tan Nancy Guthrie'yi kaçıranlara 'idam' tehdidi