Fethiye'de kaya parçaları yolu kapattı

Fethiye'de yamaçtan düşen kaya parçaları yolu kapattı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde yamaçtan kopan kaya parçaları nedeniyle Ölüdeniz-Faralya kara yolu ulaşıma kapandı
Giriş: 10.04.2026 - 10:49
Muğla'nın Fethiye ilçesi Ölüdeniz-Faralya kara yoluna saat 03.15 sıralarında yamaçtan kopan kaya parçaları düştü.
Yola düşen kaya parçaları nedeniyle yol ulaşıma kapandı. Yolda geniş güvenlik önlemleri alınırken, kaya parçalarının kaldırılması için iş makineleriyle çalışma yapılacağı bildirildi.
