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Fethiye otogarında bıçaklanan kişi hayatını kaybetti

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki otogarda bıçaklanan kişi olay yerinde yaşamını yitirdi

Fethiye otogarında bıçaklanan kişi hayatını kaybetti
Fethiye otogarında bıçaklı kavga: 1 ölü
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İHA

Edinilen bilgiye göre, Cavit Alioğlu ile kimliği henüz tespit edilemeyen kişi arasında Taşyaka Mahallesi'ndeki otobüs terminalinde tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kimliği belirsiz kişi yanındaki bıçakla Alioğlu’nu bıçakladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İHA'nın haberine göre; sağlık ekibi Alioğlu’nun, yaşamını yitirdiğini tespit etti. Alioğlu'nu bıçakladıktan sonra kaçan zanlının yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Öte yandan, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Alioğlu'nun bıçaklanma anı görülüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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