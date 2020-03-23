Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerGündem
ABONE OL

Fethiye’de köpeğe çarpan otomobil takla attı: Yaralılar var

Muğla’nın Fethiye ilçesinde köpeğe çarptıktan sonra kontrolden çıkarak takla atan otomobilde bulunan 3’ü çocuk 6 kişi yaralandı

fethiye trafik kazası
DHA

Kaza, saat 21.00 sıralarında Fethiye-Antalya Karayolu Çırpı mevkiinde meydana geldi. Antalya’dan Fethiye istikametine giden Havva Karakaş yönetimindeki 48 H 8997 plakalı otomobil, iddiaya göre aniden yola fırlayan köpeğe çarptıktan sonra kontrolden çıktı.

Otomobilin takla atmasıyla 3’ü çocuk 6 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin yardım istemesi üzerine olay yerinde sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla ilçedeki hastanelere götürülerek tedaviye alındı. DHA'nın haberine göre; yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Bursa'da kaza yapan alkollü sürücü, sağlık görevlilerine saldırdı!
GÜNDEMKaza yapan alkollü sürücü, sağlık görevlilerine ...
SON DAKİKA! İçişleri Bakanı Soylu: Maske stoğu yapan fabrikalara el koyarız
GÜNDEMBakan Soylu: Maske stoğu yapan fabrikalara el koyarız
Son dakika haberi! Beylikdüzü'nde korkutan yangın!
GÜNDEMBeylikdüzü'nde korkutan yangın!
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan koronavirüs uyarısı
GÜNDEMErbaş: Camilerimizden dua sesleri yükselecek
THY görevlisinden dikkat çeken konuşma
GÜNDEMTHY görevlisinden dikkat çeken konuşma
Üniversitelerde uzaktan eğitim nasıl olacak? Üniversitelerde uzaktan eğitim detayları
GÜNDEMÜniversitelerde uzaktan eğitim nasıl olacak?
SON DAKİKA HABERİ! Bakan Kurum'dan önemli açıklama: Kira alınmayacak
GÜNDEMBakan Kurum'dan önemli açıklama
Vefa Koordinasyon Merkezi nedir? Vefa Koordinasyon Grubu yardımları nasıl olacak?
GÜNDEMVefa Koordinasyon Merkezi nedir?
Diyanet'ten defin işlemiyle ilgili açıklamada bulundu
GÜNDEMDiyanet'ten defin işlemiyle ilgili açıklama
İsmailağa Camii'nden tepki çeken görüntüye açıkalama - HABERLER
GÜNDEMİsmailağa Camii'nde tepki çeken görüntü

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X