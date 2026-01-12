Fethiyespor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. hafta maçında TFF 2. Lig temsilcisi Fethiyespor ile karşı karşıya gelecek. Fethiye İlçe Stadı'nda oynanacak mücadelede Ayberk Demirbaş düdük çalacak. Sarı-kırmızılılarda Uğurcan Çakır, Gabriel Sara, Leroy Sane, Lucas Torreira ve İlkay Gündoğan Fethiyespor karşısında forma giyemeyecek. Peki, "Fethiyespor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte ZTK Fethiyespor-Galatasaray maçı tarihi ve saati...
Fethiyespor-Galatasaray maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Türkiye Kupası ilk maçında RAMS Başakşehir'i 1-0 mağlup ederek başlayan sarı kırmızılılar, Fethiyespor karşısında galip gelip kupada iddiasını sürdürmek istiyor. Peki, "Fethiyespor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray maçı hangi kanalda?" İşte Galatasaray'ın kamp kadrosu...
FETHİYESPOR-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. hafta Fethiyespor-Galatasaray maçı 13 Ocak Salı günü saat 20.30'da oynanacak.
FETHİYESPOR-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?
Fethiye İlçe Stadı'nda oynanacak Türkiye Kupası maçı, A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.
Galatasaray'ın kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:
Davinson Sanchez, Roland Sallai, Mauro Icardi, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Eren Elmalı, Günay Güvenç, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Yusuf Demir, Gökdeniz Gürpüz, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Oğulcan Yançel, Arda Yılmaz, Ada Yüzgeç, Dağhan Kahraman, Eyüp Karasu, Furkan Koçak, Kazımcan Karataş, Arda Ünyay, Mario Lemina