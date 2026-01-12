Fethiyespor-Galatasaray maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Türkiye Kupası ilk maçında RAMS Başakşehir'i 1-0 mağlup ederek başlayan sarı kırmızılılar, Fethiyespor karşısında galip gelip kupada iddiasını sürdürmek istiyor. Peki, "Fethiyespor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray maçı hangi kanalda?" İşte Galatasaray'ın kamp kadrosu...