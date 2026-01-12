Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor Fethiyespor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray maçı hangi kanalda?

        Fethiyespor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. hafta maçında TFF 2. Lig temsilcisi Fethiyespor ile karşı karşıya gelecek. Fethiye İlçe Stadı'nda oynanacak mücadelede Ayberk Demirbaş düdük çalacak. Sarı-kırmızılılarda Uğurcan Çakır, Gabriel Sara, Leroy Sane, Lucas Torreira ve İlkay Gündoğan Fethiyespor karşısında forma giyemeyecek. Peki, "Fethiyespor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte ZTK Fethiyespor-Galatasaray maçı tarihi ve saati...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.01.2026 - 23:37 Güncelleme: 12.01.2026 - 23:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Fethiyespor-Galatasaray maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Türkiye Kupası ilk maçında RAMS Başakşehir'i 1-0 mağlup ederek başlayan sarı kırmızılılar, Fethiyespor karşısında galip gelip kupada iddiasını sürdürmek istiyor. Peki, "Fethiyespor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray maçı hangi kanalda?" İşte Galatasaray'ın kamp kadrosu...

        2

        FETHİYESPOR-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. hafta Fethiyespor-Galatasaray maçı 13 Ocak Salı günü saat 20.30'da oynanacak.

        3

        FETHİYESPOR-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

        Fethiye İlçe Stadı'nda oynanacak Türkiye Kupası maçı, A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

        4

        Galatasaray'ın kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

        Davinson Sanchez, Roland Sallai, Mauro Icardi, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Eren Elmalı, Günay Güvenç, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Yusuf Demir, Gökdeniz Gürpüz, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Oğulcan Yançel, Arda Yılmaz, Ada Yüzgeç, Dağhan Kahraman, Eyüp Karasu, Furkan Koçak, Kazımcan Karataş, Arda Ünyay, Mario Lemina

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Askeri seçeneği kullanmaktan korkmuyor"
        "Askeri seçeneği kullanmaktan korkmuyor"
        Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği iller...
        Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği iller...
        Çelik: Soykırımcılar YPG'yi cesaretlendiriyor
        Çelik: Soykırımcılar YPG'yi cesaretlendiriyor
        Karabulut ailesinin acı günü
        Karabulut ailesinin acı günü
        "İngiltere, Grönland'a asker göndermeyi planlıyor"
        "İngiltere, Grönland'a asker göndermeyi planlıyor"
        Matmazel'in darbedildiği tespit edildi!
        Matmazel'in darbedildiği tespit edildi!
        Esra boğularak öldürüldü! Sevgilisi ile kendi annesi gözaltında!
        Esra boğularak öldürüldü! Sevgilisi ile kendi annesi gözaltında!
        Topçular Kulübü'nün 7. bölümü yayında!
        Topçular Kulübü'nün 7. bölümü yayında!
        İstanbul'a kar yağacak mı? İşte Türkiye'nin kar raporu...
        İstanbul'a kar yağacak mı? İşte Türkiye'nin kar raporu...
        Galatasaray'dan Onyedika bombası!
        Galatasaray'dan Onyedika bombası!
        Beşiktaş'ta ayrılık açıklandı: David Jurasek
        Beşiktaş'ta ayrılık açıklandı: David Jurasek
        İran'da can kaybı 500'ü aştı
        İran'da can kaybı 500'ü aştı
        Fabian Ruiz bombası!
        Fabian Ruiz bombası!
        Kiralanan oyuncularda son durum ne?
        Kiralanan oyuncularda son durum ne?
        B planı Dovbyk!
        B planı Dovbyk!
        Bir gün, bir sayı insanları ne kadar korkutabilir?
        Bir gün, bir sayı insanları ne kadar korkutabilir?
        Agbadou tamam, gözler Wolves'ta!
        Agbadou tamam, gözler Wolves'ta!
        Kim gelecekten geliyor?
        Kim gelecekten geliyor?
        Rekorun ardından belirsizlik kapıda
        Rekorun ardından belirsizlik kapıda