        FETÖ elebaşı Gülenin avukatının Epsteini de temsil ettiği ortaya çıktı

        FETÖ elebaşı Gülenin avukatının Epsteini de temsil ettiği ortaya çıktı

        ABD Adalet Bakanlığı'nın paylaştığı yeni belgelerde, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in avukatı Reid Weingarten'in 2019 tarihli bir mektupla Jeffrey Epstein'i temsil ettiği ortaya çıktı. FBI, dosyalarda bir "müşteri listesi"ne dair kanıt bulunmadığını ve Epstein'in cezaevinde intihar ettiği sonucuna varıldığını açıklamıştı

        Giriş: 04.02.2026 - 23:22 Güncelleme: 04.02.2026 - 23:25
        Gülen'in avukatı Epsteini de temsil etmiş
        ABD'de ölen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in avukatı Reid Weingarten'ın, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'i de temsil ettiği ortaya çıktı.

        ABD Adalet Bakan Yardımcısı Todd Blanche'ın, Epstein'e yönelik soruşturma kapsamında 3 milyondan fazla yeni dosyanın kamuoyuyla paylaşıldığını bildirmesinin ardından Epstein'in yazışmalarında yeni detaylar dikkati çekiyor.

        Belgeler arasında yer alan Weingarten imzalı Temmuz 2019 tarihli mektupta, Weingarten'ın hukuk şirketinin Epstein'i temsil ettiği görülüyor.

        Mektup, "Yukarıda belirtilen konuda Jeffrey Epstein'i temsil ediyoruz. Aşağıdaki belgelerin korunması ve ibrazını talep etmek için bu mektubu yazıyoruz." ifadesiyle başlıyor ve altında bu taleplerin ne olduğuna ilişkin detaylı bilgi yer alıyor.

        Mektubun sonunda da "Hükümetin yukarıdaki talepleri yerine getirip getirmeyeceğini bize bildiriniz, böylece Bay Epstein, yargı müdahalesine başvurmanın gerekli olup olmadığını belirleyebilir. Yukarıdaki taleplerin herhangi birini, uygun olduğunda sizinle görüşmeye hazırız. Davanın ilerleyişine göre daha fazla bilgi ve ek ayrıntılar talep etme hakkımızı saklı tutarız." ifadesinin geçtiği görülüyor.

        Gülen'in ABD'deki avukatlığını yapan Weingarten, müvekkilinin darbe girişimiyle bağlantısı olduğu iddialarını reddetmişti.

        Weingarten, Gülen'in güvenliğinden endişe duyduklarını belirterek, bu konuda ABD'li yetkililerden yardım isteyip istemeyeceklerini tartıştıklarını söylemişti.

        Weingarten'ın ABD'de Gülen'in avukatlığı yaptığı biliniyor.

        JEFFREY EPSTEIN OLAYI

        En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

        Açıklanan Epstein dava dosyalarında Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

        ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'in ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığını açıklamıştı.

        Kars merkezli 5 ilde "Sahte el" operasyonu: Sosyal medya şebekesi çökertildi

        Kars merkezli 5 ilde, sosyal medya hesaplarını ele geçirerek vatandaşları dolandıran şebekeye yönelik "Sahte El" operasyonu düzenlendi. Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerince 17 adrese gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda 22 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. (IHA)

