FETÖ elebaşının ölümü ‘doğal nedenler’ olarak açıklandı

FETÖ elebaşının tedavi gördüğü hastanede ölmesinin ardından gerçek ölüm nedeni ile ilgili sorular da akıllara geldi.

Örgüt içindeki kavgalara ve derin fikir ayrılıklarına dair haberler bir süredir sızıyordu. Uzun süredir rahatsızlığı bilinen ve defalarca öldüğü spekülasyonu da yapılan elebaşının ölümü açığa çıkınca örgüt de bunu gizleyemedi.

Fetullah Gülen’e hastalıklarının ağırlaşmasına neden olan ilaçları en yakınları tarafından verildiği güvenlik kaynaklarınca edinilen bilgiler arasında yer alıyordu. Bu durum da FETÖ elebaşının nasıl öldüğü konusunda birtakım soru işaretlerine yol açtı.