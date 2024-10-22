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        Haberler Gündem FETÖ elebaşının ölümü ‘doğal nedenler’ olarak açıklandı

        FETÖ elebaşının ölümü ‘doğal nedenler’ olarak açıklandı

        FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in hastalıklarının ağırlaşmasına neden olan ilaçların en yakınındakiler tarafından verildiği iddiaları dile getiriliyordu. Elebaşının ölümünün ardından örgüt içindeki kavga büyürken, tedavisini üstlenen doktorun açıklaması terör örgütünün sosyal medya hesabında yayınlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.10.2024 - 09:23 Güncelleme: 22.10.2024 - 09:25
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        Elebaşının doktoru 'doğal nedenler' dedi
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        FETÖ elebaşının tedavi gördüğü hastanede ölmesinin ardından gerçek ölüm nedeni ile ilgili sorular da akıllara geldi.

        Örgüt içindeki kavgalara ve derin fikir ayrılıklarına dair haberler bir süredir sızıyordu. Uzun süredir rahatsızlığı bilinen ve defalarca öldüğü spekülasyonu da yapılan elebaşının ölümü açığa çıkınca örgüt de bunu gizleyemedi.

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        Fetullah Gülen’e hastalıklarının ağırlaşmasına neden olan ilaçları en yakınları tarafından verildiği güvenlik kaynaklarınca edinilen bilgiler arasında yer alıyordu. Bu durum da FETÖ elebaşının nasıl öldüğü konusunda birtakım soru işaretlerine yol açtı.

        Örgütün sosyal medya hesabından yapılan son paylaşımlarda ise elebaşının tedavisini üstlenen ST. Luke’s Üniversitesi doktorlarından Douglas Degler’in videolu açıklamasına yer verildi. Degler, söz konusu videoda Fetullah Gülen’in 20 Ekim 2024 tarihinde saat 21.20’de doğal nedenlerle öldüğünü ifade etti.

        Elebaşının cenazesinin nasıl defnedileceğini tartışan örgütün ölüm nedeni ile ilgili şüpheleri de mezara gömeceği değerlendiriliyor.

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