        FETÖ elebaşının yeğeni yakalandı | Son dakika haberleri

        FETÖ elebaşının yeğeni yakalandı

        FETÖ terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Yasir Gülen, İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.12.2025 - 13:18 Güncelleme: 19.12.2025 - 13:18
        FETÖ elebaşının yeğeni yakalandı
        İstanbul'da düzenlenen operasyonda, hakkında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan arama kararı bulunan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Yasir Gülen Ümraniye'de yakalandı.

        DHA'nın haberine göre İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında firari örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

        Bu kapsamda, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranma kaydı bulunan, Bank Asya'da hesap artışı tespit edilen ve örgüt tarafından düzenlenen sohbetlere katıldığı belirlenen, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in kardeşi Salih Gülen'in oğlu Yasir Gülen'in Ümraniye'de saklandığı adres belirlendi.

        Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından belirlene eve yapılan operasyonda Yasin Güler gözaltına alındı. Yakalanan kişiyle ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

