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Kastamonu'da aranan FETÖ'nün aranan sözde "ünite imamı" Konya'da yakalandı

Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu iddiasıyla aranan örgütün sözde "öğretmenlerden sorumlu ünite imamı" Konya'da yakalandı

Kastamonu'da FETÖ'nün aranan sözde
FETÖ'nün aranan sözde "ünite imamı" yakalandı
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AA

Kastamonu'da aranan FETÖ'nün sözde "öğretmenlerden sorumlu ünite imamı" Konya'da yakalandı.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince, hakkında 8 yıl 1 ay hapis cezası bulunan ve meslekten ihraç edilen öğretmen B.K.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"ta 5 farklı hesabı bulunan, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde "öğretmenlerden sorumlu ünite imamı" B.K., polis ekiplerinin çalışması sonucu Konya'da yakalandı.

B.K. işlemlerin ardından cezaevine götürüldü.

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