İstanbul'da yürütülen FETÖ soruşturmasında örgütün 21 yeni dünya imamı deşifre edildi. Gizli tanık ifadesiyle deşifre edilen imamların yurtdışında Türkiye aleyhinde faaliyet yürüttükleri belirtildi.

Habertürk muhabiri Nihat Uludağ'ın haberine göre, İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün yeni yurtdışı yapılanmasını deşifre edecek çok gizli bir operasyon düzenledi. Soruşturma kapsamında 'gizli tanık', FETÖ'nün en güncel dünya imamlarının isimlerini polise tek tek anlattı. Kimlikleri deşifre edilen 21 dünya imamı hakkında yakalama ve gözaltı kararları çıkarıldı.

İŞTE FETÖ'NÜN O DÜNYA İMAMLARI

Haklarında gözaltı kararı verilen FETÖ'nün sözde Avusturya, Almanya, Fransa, ABD, İsviçre, Hollanda, Norveç, Belçika, Endonezya, Lüksemburg, Nijerya ve İngiltere ülkelerinde eyalet imamı, ülke imamı ve temsilcisi, ülke mahrem yapılanma sorumlusu, eğitim danışmanı, mütevelli sorumlusu, diyalog sorumlusu ve bayan iktida sorumlusu görevlerinde bulunan kişilerin olduğu öğrenildi.

DİYALOG SORUMLUSU İMAM ÇIKTI

Yapılan çalışmalar esnasında FETÖ adına Belçika'da bulunan ve diyalog sorumlusu olan Bahattin Koçak'ın imam olduğu tespit edildi. Kokaç'ın Belçika'da himmet topladığı ve bu paraları Türkiye'ye aktardığı kaydedildi.

FRANSA VE İSVİÇRE İMAMI AYNI KİŞİ

Polisin tespitlerine göre FETÖ'nün İsviçre imamı olan İsmet Macit'in 2016 yılındaki darbe girişiminin ardından Fransa imamlığına da atandığı belirlendi. Özellikle 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Türkiye'den firar eden FETÖ mensuplarının önemli bir kısmının İsviçre ve Fransa'da toplandığı tespit edildi.

NEW JERSEY HADİMİ DE LİSTEDE

Kimlikleri deşifre edilen 21 kişilik listede New Jersey hadimi olarak bilinen Vedat Çelik de yer alıyor. Hadim yapılanmasının, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen tarafından ilk yıllarda oluşturulduğu biliniyor. Bu yapılanmanın örgütün diğer birimlerine yer, imkân ve parasal destek sağlayan ana yapılardan biri olduğu belirlendi. New Jersey hadimi Çelik'in, FETÖ imamlarına maddi destek sağladığı tespit edildi.

Öte yandan Almanya'nın Düsseldorf eyalet imamlığını Abdurahman Açıl'ın, Çad ülkesinin imamlığını ise Hüseyin Serçe'nin yaptığı belirtildi.

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