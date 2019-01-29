Fetullahçı Terör Örgütü'nün ( FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde, Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin aralarında sözde yurtta sulh konseyi üyelerinin de yer aldığı 224 kişinin yargılandığı davaya devam edildi.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde görülen duruşmada, darbe girişiminin yaşandığı dönemde kurmay albay olan eski Genelkurmay Personel Plan ve Yönetim Daire Başkanlığında şube müdürü Mustafa Barış Avıalan dinlendi.

Avıalan, savunmasına başlamadan önce bir "giriş" bölümü hazırladığını belirterek masum olduğunu bildiğini söyledi.

Adil bir yargılama yapılmadığını, zamanı geldiğinde verilecek kararın hukuk önünde ve vicdanlar nezdinde bozulacağına inandığını ileri süren Avıalan, mahkemenin kararı ne olursa olsun cezaevinden er ya da geç, ya yürüyerek ya da "dört kolu" üzerinde çıkacağını ifade etti.

"Sanıklık statümü de geçici bir meslek olarak kabul ediyorum." diyen Avıalan, "Genelkurmay çatı" ve birleştirilmeden önce sanığı olduğu "Akıncı Üssü" davasındaki savunmalarından ziyade, bu savunmasının ilk savunması olduğunu belirtti.

Kimsenin ve herhangi bir siyasi düşüncenin düşmanı olmadığını, vatandaş muhalifliği yaptığını ve muhalifliğini hiç saklamadığını ifade eden Avıalan, birilerinin projesi olduğunu düşündüğü 15 Temmuz'da tasfiye edildiğini, sahte isnatlarla terör örgütü üyesi yapılmaya çalışıldığını öne sürdü.

Bu davada ve Akıncı Üssü davasında 600 kadar subay ve astsubayı tanıdığını anlatan Avıalan, ne olursa olsun bu kişilerden cani, terörist, vatan haini çıkarılamayacağını iddia etti.

SAVUNMASINI AİLESİ İSTEDİĞİ İÇİN UZATMIŞ

Adil yargılanmadığını ve bir projenin kurbanı olarak masum olduğunu savunan Avıalan, aleyhinde hüküm verilmesi için hukuka uygun mahiyette delil bulunmadığını ileri sürdü.

AA'nın haberine göre Avıalan, normalde savunmasını kısa tutup sonlandıracağını ancak ailesinin isteği üzerine uzatmaya karar verdiğini belirterek, savunmasının bu hale gelmesinde mahkeme başkanının tavrının da önemli olduğunu söyledi.

Konuşması sırasında Fetullahçı Terör Örgütü'nce gerçekleştiren 15 Temmuz darbe girişimini de "15 Temmuz şeyi" diye telaffuz eden sanık Avıalan, hakkında çeşitli kurumlarca tazminat davaları açıldığını belirtti. Avıalan, "Her şeyim sizin olsun, kardeş kardeş paylaşın. Ne de olsa zamanı gelince misliyle geri alacağım." diye konuştu.

Mustafa Barış Avıalan, mahkemeyi, bazı sanıkları, avukatları, izleyicileri, gazetecileri eleştiren ve zaman zaman "dalga geçen" ifadeler kullandı.

"BU ÇOCUKLARI YAKMAYIN"

Mahiyetindeki askerlerin, 15 Temmuz'da izin vermediği için mesaiden gidemediklerini ve ateşin içinde kaldıklarını savunan Avıalan, "Çocuklar emirlerime ve emirlere itaat ettikleri için olayların içinde kalmıştır. Mevzuata uygun bir şekilde, 'mesaiye kal' dendiği için kalmıştır. Bu çocukları yakmayın başkanım." ifadelerini kullandı.

Duruşmaya, yarın Avıalan'ın savunmasıyla devam edilmek üzere ara verildi.