Kaynak Holding'e bağlı, ‘Sızıntı' ve ‘Aksiyon' gibi dergileri çıkaran Işık Yayıncılık'a yönelik yürütülen FETÖ soruşturması tamamlandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nca hazırlanan fezleke 188 sayfa. Şirket çalışanı 20’si tutuklu 31’i firari toplam 55 şüphelisi bulunan fezlekede, şüpheliler hakkında “silahlı terör örgütü üyeliği”nden 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılması talep edildi.

POS CİHAZIYLA ALIŞVERİŞ ADI ALTINDA HİMMET

Işık Yayıncılık üzerinden kredi kartıyla alışveriş adı altında burs, himmet gibi gelen paraları POS cihazlarıyla çekerek sisteme soktukları anlatıldı. Örgütün para toplamada en önemli şirketlerinden birisi Işık Yayıncılık olduğu vurgulandı.

10 TAKSİTLE "HİMMET"

Şirket çalışanlarına atılan maillerde ise, “Arkadaşlar POS cihazını bugün teslim edeceğim, burs sözlerimizi kredi kartı ile 10 taksit ödeyebilirsiniz”, “10 taksit imkanı mevcut” şeklinde yazışmaların olduğu tespit edildi.

"AKADEMİ"DE MOLLA, İMAM YETİŞTİRDİLER

Soruşturma kapsamında bir itirafçı Işık Yayıncılık’ı anlattı. Işık Yayıncılık içerisinde resmi olmayan ve ismi “Akademi” olan bir yapı olduğunu ve bu yapının çalışma yerinin Üsküdar’da bulunduğunu söyledi. Akademinin faaliyet konusunun Türkiye ve dünyaya örgüt içerisinde faaliyet gösterecek molla, imam, abi gibi vasıflardaki şahısları yetiştirdiğini belirtti. Bunları da Işık Yayıncılık’ın finanse ettiğini kaydetti.

ENES KANTER’LE FOTOĞRAFLARI ÇIKTI

Işık Yayıncılık’ta çalışan şüphelilerin evinden çıkan materyaller de incelendi. Aleyhte olan deliller sıralandı. Fezlekede, şüphelilerden Gani K.’nin evinde FETÖ'cü olduğu bilinen Amerika’da basketbol oynayan Enes Kanter ile resimlerinin bol miktarda bulunması da aleyhte deliller arasında gösterildi.

Şüphelilerin evinde ele geçirilip incelenen materyallerinde kayyumlara karşı dava açmak için örgütlenmek üzere whatsapp grupları kurulduğu da ortaya çıktı.

"KAÇMAK FARZ" KONUŞMASI

Işık Yayıncılık editörlerinden Beytullah T.’de bulunan materyallerin incelenmesinde ‘Seyyah Gezgin’ rumuzlu kullanıcı ile gezme-hicret konusu üzerinde konuşmalar yaptıkları, hicretin yani örgüt jargonunda kaçmanın farz olduğunu söyledikleri belirtildi. Şüphelilerin ayrıca ifade esnasında suçlamaları reddetmek adına kaçamak cevaplar verip üç maymunu oynadıkları kaydedildi.

“HINZIR GİBİ İŞLEM YAPTILAR, HIZIR GİBİ LANSE ETTİLER”

Fezlekenin genel değerlendirme bölümünde ise ilginç bilgilere de yer verildi.

Toplanan himmet paralarıyla örgütün propagandasını yapmak için geziler düzenlendiği anlatıldı. Bu gezilere de ABD kongre üyeleri, yardımcıları, ABD donanmasında ve ordusunda görevli askerler, diplomatlar, Kanadalı hakimler, CIA çalışanlarının davet edildiği kaydedildi. Başta Hollanda olmak üzere Avrupa'dan çok sayıda diplomatın da bu yardım paralarıyla Türkiye'ye getirilip ‘krallar’ gibi ağırlandığı aktarılan fezlekede, örgütün böyle davranarak da ‘hınzır’ gibi işlem yaparak kendilerini ‘hızır’ gibi kanse etmeyi başardığı anlatıldı.

Hazırlanan fezleke dava açılması talebiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi. Aralarında FETÖ elebaşı Gülen’in yeğeni firari Asiye Gülen’in de bulunduğu 55 şüpheli hakkında iddianame hazırlanması bekleniyor.