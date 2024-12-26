Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Feyyaz Şerifoğlu ile Merve Dinçkol nişanlandı - Magazin haberleri

        Feyyaz Şerifoğlu ile Merve Dinçkol nişanlandı

        Oyuncu Feyyaz Şerifoğlu, yaklaşık üç yıldır aşk yaşadığı Merve Dinçkol ile evlilik yolunda ilk adımı attı ve nişanlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.12.2024 - 13:45 Güncelleme: 26.12.2024 - 13:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Nişanlandılar
        ABONE OL
        ABONE OL

        Feyyaz Şerifoğlu, temmuz ayında üç yıldır aşk yaşadığı sevgilisi Merve Dinçkol'a çıktıkları İtalya tatilinde evlenme teklifinde bulunmuş ve "Evet" yanıtını almıştı.

        YÜZÜKLER TAKILDI

        Feyyaz Şerifoğlu ile Merve Dinçkol, evlilik yolunda bir adım daha attı ve yüzük taktı.

        Çift, aile büyükleri ve yakın arkadaşlarının katıldığı sadece bir nişan tören organize etti.

        REKLAM

        Feyyaz Şerifoğlu ile Merve Dinçkol, özel günlerine ait görüntüleri sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #feyyaz şerifoğlu
        #Merve Dinçkol
        #nişan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        52 kez ceza kesilen motosikletli, polisin burnunu kırdı!
        52 kez ceza kesilen motosikletli, polisin burnunu kırdı!
        Narin Güran davasında ikinci duruşma! 4 sanık için karar bekleniyor
        Narin Güran davasında ikinci duruşma! 4 sanık için karar bekleniyor
        Balıkesir'deki patlama anı kamerada! Bilirkişi heyetinden inceleme
        Balıkesir'deki patlama anı kamerada! Bilirkişi heyetinden inceleme
        Bakanlık açıkladı: Taşınmaz ve taşıt ilanlarında yeni dönem
        Bakanlık açıkladı: Taşınmaz ve taşıt ilanlarında yeni dönem
        Fatih Terim, Al Shabab ile anlaştı!
        Fatih Terim, Al Shabab ile anlaştı!
        Rıza Kalkavan hayatını kaybetti
        Rıza Kalkavan hayatını kaybetti
        İşte 21. yüzyılın en iyi teknik direktörleri!
        İşte 21. yüzyılın en iyi teknik direktörleri!
        En-Nesyri'ye rekor teklifi duyurdular!
        En-Nesyri'ye rekor teklifi duyurdular!
        Dünyanın en büyük buz dağı bir ay içinde parçalanabilir
        Dünyanın en büyük buz dağı bir ay içinde parçalanabilir
        "Mourinho'ya inananlardan biriyim!"
        "Mourinho'ya inananlardan biriyim!"
        Trump'ın 'Panama Kanalı' ısrarı sürüyor
        Trump'ın 'Panama Kanalı' ısrarı sürüyor
        Suriye'de tansiyon yüksek: Neler oluyor?
        Suriye'de tansiyon yüksek: Neler oluyor?
        Transferin gözdesi bedava yıldızlar!
        Transferin gözdesi bedava yıldızlar!
        Kazakistan'daki uçak kazasında tartışma konusu olan konu!
        Kazakistan'daki uçak kazasında tartışma konusu olan konu!
        İkinci el araç ticaretinde 2 düzenleme
        İkinci el araç ticaretinde 2 düzenleme
        Onlar evli mutlu çocuklu
        Onlar evli mutlu çocuklu
        2024'ün son faiz kararı ne olur?
        2024'ün son faiz kararı ne olur?
        Çakal yüzlü Anubis'in gizemli öyküsü...
        Çakal yüzlü Anubis'in gizemli öyküsü...
        Kıyma ve sucukta sakatat, parça kırmızı ette tek tırnaklı et!
        Kıyma ve sucukta sakatat, parça kırmızı ette tek tırnaklı et!
        'Otomotiv sektörü sıkıntıda'
        'Otomotiv sektörü sıkıntıda'