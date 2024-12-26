Feyyaz Şerifoğlu ile Merve Dinçkol nişanlandı
Oyuncu Feyyaz Şerifoğlu, yaklaşık üç yıldır aşk yaşadığı Merve Dinçkol ile evlilik yolunda ilk adımı attı ve nişanlandı
Feyyaz Şerifoğlu, temmuz ayında üç yıldır aşk yaşadığı sevgilisi Merve Dinçkol'a çıktıkları İtalya tatilinde evlenme teklifinde bulunmuş ve "Evet" yanıtını almıştı.
YÜZÜKLER TAKILDI
Feyyaz Şerifoğlu ile Merve Dinçkol, evlilik yolunda bir adım daha attı ve yüzük taktı.
Çift, aile büyükleri ve yakın arkadaşlarının katıldığı sadece bir nişan tören organize etti.
Feyyaz Şerifoğlu ile Merve Dinçkol, özel günlerine ait görüntüleri sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı.