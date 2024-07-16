Feyyaz Şerifoğlu'ndan Merve Dinçkol'a: Her şey seninle güzel
Geçtiğimiz günlerde spiker Merve Dinçkol'a İtalya'da evlenme teklifinde bulunan ve "Evet" yanıtını alan oyuncu Feyyaz Şerifoğlu, sevgilisiyle tatilinden kesitleri yayımladı; "Her şey seninle güzel"
Feyyaz Şerifoğlu, sevgilisi Merve Dinçkol'a çıktıkları İtalya tatilinde evlenme teklifinde bulunmuştu.
Sevgilisiyle bir mekânda oturan Feyyaz Şerifoğlu, bir anda cebinden çıkardığı tektaş yüzüğü Merve Dinçkol'un önünde diz çöküp uzatmıştı.
GÖZYAŞLARINA BOĞULMUŞTU
Feyyaz Şerifoğlu'nun bu hareketi karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Merve Dinçkol, gözyaşlarına boğulmuş ve sevgilisine "Evet" yanıtını vermişti.
EVLİLİK TARİHİ BELLİ DEĞİL
Evlilik tarihleri henüz belli olmayan Feyyaz Şerifoğlu ile Merve Dinçkol'dan romantik tatil paylaşımları geldi.
Çift, birlikte tatilde çektirdikleri fotoğrafları sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı.
"HER ŞEY SENİNLE GÜZEL"
Feyyaz Şerifoğlu, nikâh masasına oturmaya hazırlandığı Merve Dinçkol'a "Her şey seninle güzel" sözleriyle seslendi. Dinçkol da Şerifoğlu ile olduğu karelerini aynı sözlerle yayımladı.