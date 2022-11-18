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FIBA Dünya sıralamasını güncelledi. FIBA'dan yapılan açıklamaya göre Türkiye, 533,9 puanla 16. sıradaki yerini korudu.

İspanya, dünya sıralamasında ilk basamağa yükseldi. İspanya, 12 yılı aşkın bir süredir birinci sırada yer alan Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) ardından dünya sıralamasında 2010’dan beri ilk sırada yer alan ikinci takım oldu. İspanya 758,6 puanla ilk sırada yer alırken, İspanya'yı 757,5 puanla ABD izledi.

İspanya, FIBA 2019 Basketbol Dünya Kupası ve FIBA EuroBasket 2022'de şampiyonluklar elde ederken, Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda çeyrek finale ulaştı. 2017'den bu yana düzenlenen eleme turnuvalarında da puan toplamaya devam etti.

Bu arada ABD ise Olimpiyat Oyunları’nda altın madalya kazandı ancak Dünya Kupası’na çeyrek finallerde veda etti.

Sıralamadaki en büyük sıçrayışı, kasım penceresindeki FIBA Asya Kupası 2025 Ön Elemeleri'nde oynadığı dört maçını da kazanıp 10 basamak yükselerek dünyada 92’inci sıraya yükselen Tayland yaptı.

FIBA Erkekler Dünya Sıralaması'nda ilk 20 sıra şu şekilde:

1. İspanya 758,6 puan

2. ABD 757,5 puan

3. Avustralya 740,3 puan

4. Arjantin 734,3 puan

5. Fransa 715 puan

6. Sırbistan 710,9 puan

7. Slovenya 704,3 puan

8. Litvanya 669,5 puan

9. Yunanistan 665,9 puan

10. İtalya 646,6 puan

11. Almanya 640,8 puan

12. Çekya 594,5 puan

13. Brezilya 593,6 puan

14. Polonya 591,3 puan

15. Kanada 575,5 puan

16. Türkiye 533,9 puan

17. Venezuela 524,8 puan

18. Karadağ 515,6 puan

19. Nijerya 460,1 puan

20. İran 452,5 puan