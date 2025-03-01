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        Haberler Bilgi Yaşam FİDYE BEDELİ 2025|| Diyanet İşleri açıkladı: Fidye ne kadar 2025, ne zaman verilir? Fidye kimlere verilir, kimlere verilmez?

        Fidye ne kadar, kaç TL ve kimlere verilir? Oruç tutamayanlar için 2025 Fidye bedeli belli oldu

        2025 Fidye miktarı Ramazan ayının gelmesiyle birlikte gündemde en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. Fidye, bir kişiyi bir gün doyuracak yiyecek miktarı veya bunun ücretidir. Ramazan'ın başlangıcında verilebileceği gibi Ramazan'ın içinde veya sonunda da verilebilir. Ramazan ayında oruç ibadetini yerine getiremeyecek olan kişiler fidye ödeyecekler. Oruç kefareti olarak da bilinen fidye tutarı Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. Peki, fidye ne kadar, kaç TL ve kimlere verilir? İşte fidye bedeli 2025…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.03.2025 - 12:37 Güncelleme: 01.03.2025 - 12:37
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        On bir ayın sultanı Ramazan ayı geldi çattı. Bu mübarek ayda Müslümanlar, İslam’ın beş temel esasından biri olan oruç ibadetini yerine getiriyorlar. Oruç tutmaya gücü yetmeyen yaşlılar ile iyileşme ümidi olmayan hastalar ise fıtır sadakası kadar fidye ödüyor. Oruç kefareti hakkında bilgi almak isteyenler ‘’2025 fidye ne kadar, kaç TL ve kimlere verilir?’’ sorularına yanıt arıyor. 2025 fidye miktarı Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. Peki, oruç tutamayan ne kadar para verecek? İşte Fidye tutarı 2025...

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        FİDYE NEDİR?

        Fidye, bir kimseyi bulunduğu sıkıntılı durumdan kurtarmak için ödenen bedel demektir.

        Dinî bir terim olarak fidye, oruç ibadetinin eda veya kaza imkânının kalmaması sebebiyle veya hac ibadetinin edası sırasında işlenen birtakım kusurların giderilmesi için ödenen maddî bedeli ifade eder.

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        FİDYE NE KADAR 2025?

        Oruç fidyesinin tutarı fitre bedeli kadardır. Fidye miktarı iki öğünden hesaplanır. 2025 yılı 1 günlük oruç fidyesi miktarı günlük 180 lira olarak belirlenmiştir.

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        2025 FİTRE VE FİDYE MİKTARI

        Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan 2025 fidye ve fitre miktarı ile ilgili yapılan açıklama şu şekilde;

        "Konu ile ilgili hadis-i şerifler, mevcut sosyo-ekonomik hayat şartları ve bir kişinin günlük gıda ihtiyacı göz önünde bulundurularak ülkemizde fitre miktarı 2025 yılı Ramazan ayından 2026 yılı Ramazan ayına kadar 180 TL olarak belirlenmiştir.

        Fitre olarak belirlenen miktar, nakdi olarak verilebileceği gibi gıda maddelerinden ayni olarak da verilebilir.

        Belirlenen bu meblağ, aynı zamanda günlük oruç fidyesi bedelidir.

        Bunun yanında her bir mükellef, kendi günlük gıda harcamalarına denk düşecek bir meblağı fitre olarak verebilir"

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        FİDYE FARZ MI?

        Kur’ân-ı Kerîm’de, “Oruç tutmaya güç yetiremeyenler, bir yoksul doyumu fidye öder.” (el-Bakara,2/184) buyrulmaktadır. Buna göre ihtiyarlık ve şifa ümidi olmayan bir hastalık sebebiyle oruç tutamayan kimse, daha sonra bu oruçları kaza etme imkânı bulamazsa, her gününe karşılık bir fidye öder (Serahsî, el-Mebsût, 3/100; İbn Kudâme, el-Muğnî, 3/37-39).

        Öte yandan Şâfiîlere göre, Ramazan ayının kaza borcu herhangi bir mazeret olmaksızın yerine getirilmeden, öteki Ramazan gelecek olursa, kaza borcuna ilaveten bir de fidye ödeme yükümlülüğü ortaya çıkar (Nevevî, el-Mecmû’, 6/364; Şirbînî, Muğni’l-muhtâc, 2/175).

        Şâfiî mezhebinde fidye ödeme yükümlüğünün ortaya çıktığı bir diğer mesele de gebe ve emzikli kadınlarla ilgilidir. Emzirme ve hamilelik sebebiyle çocuğunun sağlığı hakkında endişe duyan annelerin, oruç tutamadıkları günleri hem kaza etmeleri hem de fidye vermeleri gerekir. Fakat çocuk hakkında değil de kendileri hakkında endişe ederlerse o zaman sadece kaza gerekir (Nevevî, el-Mecmû’, 6/267).

        Hac ve umre ile ilgili görevler yerine getirilirken meydana gelen bazı eksiklikler için uygulanması gereken maddî yaptırım da fidye kapsamına girer (el-Bakara, 2/196).

        Bir fidye, bir kişiyi bir gün doyuracak yiyecek miktarı veya bunun ücretidir. Bu da “sadaka-i fıtır” ile aynı miktarı ifade eder. Bu, fidyenin asgari ölçüsüdür. İmkânı olanların daha fazla vermesi daha iyidir (el-Bakara, 2/184; Merğinânî, el-Hidâye, 1/124).

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        FİDYE KİMLERE VERİLİR?

        Oruç için fidye verilmesi, oruç tutmaya gücü yetmeyen yaşlı kimseler ile iyileşme ümidi olmayan hastalar için geçerlidir. İhtiyarlık ve şifa ümidi olmayan bir hastalık sebebiyle oruç tutamayan kimse, daha sonra bu oruçları kaza etme imkânı bulamazsa, her gününe karşılık bir fidye öder.

        Fidyelerin tamamı ihtiyacı olana topluca verilebileceği gibi ayrı ayrı kişilere de verilebilir. Bu durumda olan kimseler, fidye vermeye güçleri yetmiyorsa Allah'tan bağışlanmalarını isterler.

        Bu fidyeler ramazanın başlangıcında verilebileceği gibi ramazanın içinde veya sonunda da verilebilir.

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