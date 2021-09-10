Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Merak Edilenler
ABONE OL

FIFA 22 ne zaman, hangi tarihte çıkıyor? İşte FIFA 22 satış fiyatı

Electronic Arts tarafından geliştirilen ve aynı şirketinin yayımcılığını yaptığı FIFA 2022 konsol oyunu çıkış tarihi belli oldu. Video oyun tutkunları FIFA 22'nin fiyatını merak ederken oyun için geri sayım başladı. Peki FIFA 22 ne zaman, hangi tarihte çıkıyor? İşte FIFA 22 satış fiyatı...

FIFA 22 ne zaman, hangi tarihte çıkıyor? İşte FIFA 22 satış fiyatı

FIFA 2022 çıkış tarihi ve fiyatı resmi olacak duyuruldu. Oyunseverlerin merakla beklediği oyun içinde birçok yenilik de barındıracağa benziyor. Peki FIFA 2022 ne zaman çıkacak? FIFA 22 satış fiyatı ne kadar olacak? İşte detaylar...

FIFA 22 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Yapılan açıklamaya göre FIFA 22, konsollar ve PC platformunun yanı sıra Stadia için de çıkış yapacak. Bu noktada oyunun Standart Sürümü’nü satın alanlar 1 Ekim 2021 tarihinde oynamaya başlayabilecek. Öte yandan Ultimate Sürüm sahipleri ise oyuna 4 gün erken erişim hakkına (27 Eylül 2021) sahip olacak.

FIFA 22 NE KADAR OLACAK?

FIFA 22’nin platformlara göre fiyatı şu şekilde olacak

PC (Steam)

  • Standart Sürüm – 419,99 TL
  • Ultimate Sürüm – 559,99 TL

PS4 & PS5

  • Standart Sürüm – 500 TL (PS4) / 560 TL (PS5)
  • Ultimate Sürüm – 700 TL (PS4 & PS5)

Xbox

  • Standart Sürüm – 499,99 TL (Xbox One) / 559,99 TL (Xbox Series XIS)
  • Ultimate Sürüm – 699,99 TL (Xbox One & Xbox Series XIS)

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

GSB kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İŞKUR üzerinden başvurular yapıldı!
MERAK EDİLENLER Gözler GSB kura sonuçlarında!
Evde bakım maaşları 10 Eylül listesi belli oldu mu? Evde bakım maaşları yattı mı?
MERAK EDİLENLER Evde bakım maaşları ne zaman?
Memur maaşları belli oldu! 2021 en düşük memur maaşı: Öğretmen, polis ve hemşire
MERAK EDİLENLER Memur maaşları belli oldu!
Bağ-Kur ve SGK emekli maaşları (En düşük) Emekli maaşları tablosu - 2021
MERAK EDİLENLER Emekli maaşları zamlı güncel tablo
Batı Anadolu Serbest Bölgesi nerede? Bakan müjde verdi: 20 bin kişi istihdam edilecek!
MERAK EDİLENLER Batı Anadolu Serbest Bölgesi nerede?
YOLO bu yıl 1 milyon sürüşü aştı
MERAK EDİLENLER 1 milyon sürüşü aştı
2021 Fındık fiyatları kaç TL? İl il güncel fındık fiyatları listesi
MERAK EDİLENLER 2021 Fındık fiyatları kaç TL?
Evde bakım maaşları 9 Eylül listesi belli oldu mu? Evde bakım parası yattı mı?
MERAK EDİLENLER Evde bakım maaşları yattı mı?
Memur maaşları 2021 bürüt tablo - En düşük memur maaşı ne kadar?
MERAK EDİLENLER Güncel memur maaşı tablosu
Bağ-Kur ve SGK emekli maaşları (En düşük) Emekli maaşları tablosu - 2021
MERAK EDİLENLER Emekli maaşları zamlı güncel tablo

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.