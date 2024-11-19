FIFA'dan Pendikspor'a transfer yasağı!
FIFA, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Pendikspor'a borçları sebebiyle 3 dönem transfer yasağı verdi.
Giriş: 19.11.2024 - 13:59 Güncelleme: 19.11.2024 - 13:59
FIFA, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Siltaş Yapı Pendikspor'a transfer yasağı getirdi.
FIFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, kırmızı-beyazlı ekibe borçları sebebiyle 3 dönem transfer yasağı verildi.
Pendikspor, borcunu kapatmadığı takdirde 2026'nın yaz transfer dönemine kadar kadrosuna takviye yapamayacak.
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