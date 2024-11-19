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        Haberler Spor Futbol 1. Lig FIFA'dan Pendikspor'a transfer yasağı! - Futbol Haberleri

        FIFA'dan Pendikspor'a transfer yasağı!

        FIFA, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Pendikspor'a borçları sebebiyle 3 dönem transfer yasağı verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2024 - 13:59 Güncelleme: 19.11.2024 - 13:59
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        FIFA'dan Pendikspor'a transfer yasağı!
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        FIFA, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Siltaş Yapı Pendikspor'a transfer yasağı getirdi.

        FIFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, kırmızı-beyazlı ekibe borçları sebebiyle 3 dönem transfer yasağı verildi.

        Pendikspor, borcunu kapatmadığı takdirde 2026'nın yaz transfer dönemine kadar kadrosuna takviye yapamayacak.

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