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FIFA Futbol Paydaşları Kurulu, kadın futbolcu ve antrenörlere doğum izni verilmesini teklif etti. FSC'nin teklif ettiği reformlar, kadın futboluna yönelik yeni küresel asgari standartlar oluşturmayı hedefliyor.

FIFA açıklamasına göre, özellikle hamilelikten kaynaklanan hak kayıplarını önlemeyi amaçlayan teklif doğrultusunda kadınlar, en az 14 hafta annelik iznine ayrılacak. Bu süre zarfında sözleşmedeki maaşının üçte ikisini alabilecek.

HAMİLELİK DURUMUNDA SÖZLEŞMEYİ SONLANDIRAN KULÜPLERE CEZA

Kulüpler işe dönüş sonrası kadın futbolcuları takıma geri alacak ve formlarına kavuşmaları için tıbbi destek verecek. Bir oyuncunun hamile kalması durumunda sözleşmesini sona erdiren her kulüp hem tazminat ödeyecek hem para cezasına çarptırılacak hem de bir yıl boyunca transfer piyasasından men edilecek.

Reformlar, aralık ayında FIFA Konseyi'nin onayına sunulacak.