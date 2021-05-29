Ünlü spiker Fikret Engin hayatını kaybetti

25 Mayıs'ta şeker komasına giren ve hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan Fikret Engin'den sevenlerine kötü haber geldi. Engin'in yaşam savaşını kaybettiği ve gece saatlerinde hayatını kaybettiği belirtildi.

FİRKET ENGİN KİMDİR?

1973 yılında Bursa'da dünyaya gelen Fikret Engin medyaya İstanbul'da adım attı. Çeşitli medya kuruluşlarında çalışan Engin, 'Bay Tahmin' programıyla özdeşleşti. Futbolseverlerin yakından takip ettiği programda Murat Özarı'yla birlikte yıllarca program yapan Engin başta futbol maçları olmak üzere boks, muay thai ve mma gibi spor müsabakalarını seslendirmişti.