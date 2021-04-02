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Fikret Kuşkan üçüncü kez baba oldu

7 sene önce nikah masasına oturan Fikret Kuşkan-Arsevi Kuşkan çifti, kızlarını kucaklarına aldı. Üçüncü kez baba olmanın sevincini yaşayan Kuşkan, bebeğine İda Sitare adını verdi

Fikret Kuşkan üçüncü kez baba oldu - Magazin haberleri
Üçüncü kez baba oldu
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HABERTURK.COM

2014 yılında Fransa'nın Marsilya kentinde sürpriz bir şekilde dünyaevine giren Fikret Kuşkan-Arsevi Kuşkan çiftinden müjdeli haber geldi. Mutlu evlilikleri süren ikilinin 24 Mart'ta İda Sitare adını verdikleri kızlarını kucaklarına aldığı öğrenildi.

"İYİ Kİ"

Ünlü oyuncu, 2019 yılında müzik öğretmeni olan eşi ile birlikte çekilen bu karesini, "Hala ilk günkü gibi uyurgezeriz, güzeliz, şaşkınız, tutkunuz. İyi ki..." notuyla sosyal medya hesabından yayınlamıştı.

Çiftin 2016'da Asaf adını verdiği oğlu dünyaya gelmişti.

Kuşkan'ın 2005-2009 yılları arasında evli kaldığı Bahar Kerimoğlu ile birlikteliğinden ise Gün Kuzgun adında bir de oğlu var.

2014'TE EVLENDİLER

Ünlü oyuncu, 2014 yılında öğretmen sevgilisi Arsevi Özkara ile evlenmişti. Çift, Fransa’nın Marsilya kentinde nikâh defterini imzalamıştı.

Türkiye’nin Marsilya Başkonsolosluğu’ndaki merasimde ikilinin nikâh şahitliğini oyuncu Mehmet Günsür ile Kuşkan’ın menajeri Ayşe Barım yapmıştı. Fikret Kuşkan’ı bu önemli günde ailesinin yanı sıra yakın arkadaşı Nejat İşler de yalnız bırakmamıştı.

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