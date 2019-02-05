Beşiktaş Kulübü, devre arasında kadrosuna kattığı transferler için imza töreni düzenledi. Törende konuşan başkan Fikret Orman, Burak Yılmaz için flaş açıklamalarda bulundu. Orman'ın Burak'a "Kaptan" diye seslenirken buna yönelik sorulan soruya ise "Bilinçli olarak, mesaj olsun diye söylemedim. Burak karakter itibarıyla Beşiktaş'ta kaptanlık yapabilecek bir oyuncu. Kaptanlık sürecini sezon sonunda değerlendireceğiz. Burak Yılmaz'ın Beşiktaş'ın kaptanı olmasını çok isterim. Kararı yönetim kurulu verecek." ifadelerini kullandı.

İşte Orman'ın öne çıkan diğer sözleri:

"5 MİLYON EURO BONSERVİS ELDE ETTİK"

"Zor bir süreç geçirdik. Ayrılan oyuncular, yeni gelen oyuncular oldu. 2-3 tane hedefimiz oldu. Birincisi, bonservise kaynak harcamadan bu dönemi geçirmeye çalıştık. 1.5 milyon Euro'luk bir bonservis harcaması yaptık, 5 milyon Euro'ya yakın bonservis elde ettik. Bonservise para harcamadık, takım maliyetini aşağı indirmeye gayret ettik ve yaş ortalamasını düşürmeye çalıştık. Sonuç itibarıyla aramıza 4 kıymetli oyuncu katıldı.

"KAGAWA'YI YAZIN ALMAK İSTEDİK"

"Muhayer Oktay, okuması zor bir isim. Aramıza hoş geldin Muhayer. Epeydir takip ediyorduk. Kagawa'yı yazın almak istedik, hatta Beşiktaşlı taraftarlara Kagawa'yı yolda görüp 'Come to Beşiktaş' dediler ama nasip bu zamanaymış. Çok mutlu olduk. Uzakdoğu açılımımızla alakalı çok büyük ses getirdi, güzel bir başlangıç da yaptı. Bundan sonraki süreçte en önemli şey tarafların birbirinden hoşlanması, inşallah karşılıklı memnun olup birlikteliğimize devam ederiz. Bu niyet içindeyiz."

"MİRİN'DE NASİP BUGÜNEYMİŞ"

"Mirin'le uzun süredir ilgileniyorduk. Yüksek bedellerle transfer etmek istemiştik ama nasip bugüneymiş. Hollanda şampiyonu PSV'nin stoperiydi. Çok pozitif bir arkadaşımız, takımımıza da pozitif etki verdi. Uzun süre beraber olacağız inşallah."

"BURAK FUTBOLU BEŞİKTAŞ'TA BIRAKMALI"

"Burak... Assolisti sona bıraktım. Bizim ailemizin bir ferdi. Nasip bugüneymiş. Bu süreç içerisinde ismi Beşiktaş'la çok geçti, bu da çok normal. Çünkü onun evi burası. Duruşundan, Beşiktaş'la alakalı hislerinden ben çok mutluyum. Burak kardeşime de evine, ailene hoş geldin demek istiyorum. Burak Çin'den Türkiye'ye döndükten sonra adı hep Beşiktaş'la geçti. Bu doğal bir süreçti çünkü onun evi burası. Burak'a da karakterine de saygı duyuyorum. Bundan sonra kariyerini Beşiktaş'ta bitirip aile içinde görevler alması gerektiğini düşünüyorum. transfer çok kolay oldu, zorlanmadık. Burak da büyük fedakarlıklar yaparak buraya geldi, Beşiktaş'ı ne kadar istediğini gösterdi."

"DORTMUND, KAGAWA'YI BIRAKMAK İSTEMEDİ"

"İlk etapta Dortmund bırakmak istemedi Kagawa'yı. Oyuncu Beşiktaş'a gelmek isteyince Dortmund da fedakarlık yaptı ve transfer gerçekleşti. Burak da Çin'de inanılmaz önemli bir oyuncu, Çin'de çok tanınıyor. Uzakdoğu pazarıyla alakalı seneler evvel strateji belirledik. Bu çalışmalarımız devam edecek, oralarda daha tanınan bir kulüp olacağız diye umuyorum. Kagawa transferine karar verdiğimizde Şenol Hoca ile beraberdik. Kararı beraber aldık. Transfer bir ekip işi. Hocaya rağmen, başkana rağmen bir transfer yapılamaz. Nihai kararı yönetim kurulu ve başkanı verecektir ama kararları ekip olarak alıyoruz. Ayrı güçler değiliz. (Kagawa sezon sonunda kalacak mı?) Dün bir, bugün iki. Daha durun. Beraber zaman geçirelim, sonrası kolay.)

"BURAK'I PROTESTO EDENLER 30 KİŞİ"

"Akhisar maçında tribünde 1500 kişi vardı, maksatlı gelen 30 kişi tepki Burak'a gösterdi, geri kalanlarında böyle bir şey yoktu. Burak transferini seçime malzeme etmek isteyenler oluyor ama artık bu geride kaldı. Antalya maçında inanılmaz destek vardı, o işler geçti."



