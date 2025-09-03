Habertürk
        Filenin Sultanları, ABD karşısında! - Voleybol Haberleri

        Filenin Sultanları, ABD karşısında!

        A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası çeyrek finalinde yarın ABD karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2025 - 09:31 Güncelleme: 03.09.2025 - 09:31
        Filenin Sultanları, ABD karşısında!
        A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nın çeyrek finalinde yarın ABD ile karşı karşıya gelecek.

        Bangkok'taki Huamark Spor Salonu'nda oynanacak mücadele, TSİ 16.30'da başlayacak.

        Organizasyonun son 16 turunda Slovenya'yı 30-28, 25-13 ve 29-27'lik setlerle 3-0 yenmeyi başaran milli takım, çeyrek finalde şampiyonanın güçlü ekiplerinden ABD ile eşleşti.

        Ay-yıldızlı takım, ABD'yi geçmesi halinde Dünya Şampiyonası tarihinde ilk kez yarı finale yükselecek.

        Mücadele ettiği E Grubu'ndaki 3 maç ile son 16 turundaki Slovenya'yı müsabakasını set vermeden kazanan ay-yıldızlılar, ABD'yi geçmesi halinde ise Hollanda-Japonya maçının galibiyle yarı finalde karşılaşacak.

        EN İYİ DERECE 6.'LIK

        Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'na ilk kez 2006'da katılan milliler, bu seneden itibaren her 4 yılda bir düzenlenen organizasyonda arka arkaya 6'ncı kez boy gösteriyor.

        Şampiyonayı 2006 yılında 10. sırada tamamlayan milli takım, 2010'da 7 galibiyet 7 mağlubiyetle 6. olma başarısı gösterdi.

        A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2014'te 9'uncu, 2018'de 10'uncu, 2022'de 8'inci olarak organizasyonu tamamladı.

