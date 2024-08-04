Filenin Sultanları olimpiyat puan durumu 2024: Voleybol C Grubu puan durumu sıralaması ile Türkiye kaçıncı sırada, puanı kaç?
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları C Grubu'nda mücadele ediyor. Gruptaki ilk iki maçını kazanan Türkiye, son maçına dünya 1 numarası İtalya karşısında çıkıyor. Filenin Sultanları maçtan galip ayrılması halinde dünya voleybol sıralamasında önemli bir başarı elde etmiş olacak. Peki, Voleybol C Grubu puan durumu sıralaması ile Türkiye olimpiyatlarda kaçıncı sırada, puanı kaç? İşte, 2024 Filenin Sultanları olimpiyat puan durumu…
2024 Paris Olimpiyat Oyunları C Grubu’nda mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımı puan durumu ile gündemde! Gruptaki ilk maçına Hollanda karşısında çıkan Filenin Sultanları, rakibini 3-2 mağlup etmeyi başardı. Ay-yıldızlı temsilcimiz ikinci sınavını ise Dominik Cumhuriyeti karşısında verdi. Bu sonuçla Sultanlar, gruptan çıkmayı garantiledi ve çeyrek finale adını yazdırdı. Türkiye, 3. Ve son maçında ise İtalya ile kozlarını paylaşıyor. Peki, Türkiye olimpiyatlarda kaçıncı sırada, puanı kaç? İşte, Voleybol C Grubu puan durumu sıralaması ile Filenin Sultanları puan durumu hakkında bilgiler…
TÜRKİYE ÇEYREK FİNALDE!
2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda ilk iki sırayı alan altı takım, doğrudan çeyrek final bileti kazanacak.
Üçüncüler arasında en iyi puana veya puan eşitliği durumunda en iyi set averajına sahip iki takımın da katılımıyla çeyrek final tablosu oluşacak.
C Grubun'da yer alan A Milli Kadın Voleybol Takımı da çeyrek finali garantiledi. Ay-yıldızlı ekibimiz İtalya ile liderlik mücadelesi verecek.
FİLENİN SULTANLARI 2024 DÜNYA VOLEYBOL SIRALAMASI PUAN DURUMU
Türkiye, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları C grubu son maçı öncesinde 372.35 puanla dünya sıralamasında 4. sırada yer alıyor.
Filenin Sultanları'nın 4'üncü sırada yer aldığı voleybol dünya sıralamasında son durum şu şekilde:
1- 398.88 puan | İtalya
2- 386.80 puan | Brezilya
3- 372.85 puan | Polonya
4- 370.40 puan | TÜRKİYE
5- 349.10 puan | Amerika Birleşik Devletleri
6- 341.89 puan | Çin
7- 330.89 puan | Japonya
8- 302.64 puan | Hollanda
9- 287.93 puan | Sırbistan
İTALYA MAÇI DÜNYA VOLEYBOL SIRALAMASI İÇİN BÜYÜK ÖNEME SAHİP!
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda C Grubu'nda son maçına çıkacak.
Ay-yıldızlılar sıradaki karşılaşmada İtalya ile kozlarını paylaşacak.
İtalya karşısında alınacak galibiyet puan sıralamasında üst sıralara yükselmemizi sağlayacak ve önemli bir puan katkısı sağlayacak.