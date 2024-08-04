2024 Paris Olimpiyat Oyunları C Grubu’nda mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımı puan durumu ile gündemde! Gruptaki ilk maçına Hollanda karşısında çıkan Filenin Sultanları, rakibini 3-2 mağlup etmeyi başardı. Ay-yıldızlı temsilcimiz ikinci sınavını ise Dominik Cumhuriyeti karşısında verdi. Bu sonuçla Sultanlar, gruptan çıkmayı garantiledi ve çeyrek finale adını yazdırdı. Türkiye, 3. Ve son maçında ise İtalya ile kozlarını paylaşıyor. Peki, Türkiye olimpiyatlarda kaçıncı sırada, puanı kaç? İşte, Voleybol C Grubu puan durumu sıralaması ile Filenin Sultanları puan durumu hakkında bilgiler…