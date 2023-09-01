Filenin Sultanları, İtalya galibiyetinin ardından büyük sevinç yaşadı
A Milli Kadın Voleybol Takımımız 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nın yarı finalinde son Avrupa şampiyonu İtalya'yı 3-2 yenerek finale yükseldi. Milli voleybolcular maç sonu sevinç yaşadı
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası yarı finalinde son Avrupa şampiyonu İtalya'yı 3-2 yenerek finale yükseldi.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü kez finale yükselmeyi başardı.
Tarihinde 2003 ve 2019'da finale yükselen milli takım, bu iki maçı da kaybederek gümüş madalya elde etmişti.
Avrupa şampiyonalarında 2 gümüşün yanı sıra 3 bronz madalyası bulunan Türkiye, FIVB sıralamasında 1 numara olarak katıldığı organizasyonda altın madalyayı kazanmaya sadece bir galibiyet uzaklıkta bulunuyor.
ÜST ÜSTE 14. GALİBİYET
Filenin Sultanları, resmi maçlarda üst üste 14. galibiyetini aldı.
FIVB Milletler Ligi'nde altın madalya alan ve bu organizasyonda son 6 maçını kazanan Türkiye, Avrupa Şampiyonası'nda da sahaya çıktığı 8 maçı da galip bitirdi.
Türkiye, bu 14 maçta rakiplerine sadece 6 set verdi.
TARİHİ ZAFER SONRASINDA BÜYÜK SEVİNÇ
Sultanlar, tarihi zaferin hemen ardından büyük sevinç yaşadı.
Mücadelede iki kez geriye düşen ve muhteşem geri dönüşe imza atan Filenin Sultanları, maçın ardından zaferi coşkuyla kutladı.
İşte tarihi anın görüntüleri...