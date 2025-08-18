Habertürk
        FİLENİN SULTANLARI MAÇ TAKVİMİ 2025: Türkiye - İspanya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? A Milli Kadın Voleybol Takımı maç programı ve kadrosu

        Filenin Sultanları maç takvimi 2025: Türkiye - İspanya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        Filenin Sultanları maç takvimi belli oldu. Tayland'da düzenlenecek 2025 FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası için geri sayım başladı. A Milli Kadın Voleybol Takımı, şampiyonada E Grubu'nda mücadele edecek. Ay-yıldızlı ekip, grup aşamasında sırasıyla İspanya, Bulgaristan ve Kanada ile karşı karşıya gelecek. Türkiye, ilk maçına İspanya karşısında çıkacak. Peki, Türkiye - İspanya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, A Milli Kadın Voleybol Takımı Dünya Şampiyonası maç programı ve kadrosu...

        Giriş: 18.08.2025 - 15:32 Güncelleme: 18.08.2025 - 15:40
        1

        Tayland'ın ev sahipliğinde düzenlenecek 2025 FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası için heyecan dorukta. Şampiyonada E Grubu’nda mücadele edecek olan A Milli Kadın Voleybol Takımı, grup aşamasında üç maça çıkacak. Filenin Sultanları, İspanya, Bulgaristan ve Kanada ile karşılaşacak. Filenin Sultanları maç takvimi paylaşıldı. Buna göre ay-yıldızlı takım, turnuvadaki ilk sınavını İspanya karşısında verecek. Peki, Türkiye - İspanya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 2025 Filenin Sultanları Dünya Şampiyonası maç takvimi ve kadrosu...

        2

        TÜRKİYE-İSPANYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Türkiye - İspanya voleybol maçı, 23 Ağustos 2025 Cumartesi günü saat 15:30'da başlayacak.

        3

        TÜRKİYE-İSPANYA VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

        Mücadele TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

        4

        A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI MAÇ TAKVİMİ

        FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası, 22 Ağustos - 7 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek.

        E Grubu'nda mücadele edecek olan A Milli Kadın Voleybol Takımı; Kanada, Bulgaristan ve İspanya ile üç maça çıkacak.

        Son 16 turu 29 Ağustos - 1 Eylül arasında, çeyrek finaller ise 3-4 Eylül günlerinde düzenlenecek.

        Ardından yarı finaller, finaller ve üçüncülük maçları gerçekleşecek. Turnuva 7 Eylül'de şampiyonun belirlenmesi ile noktalanacak. 4 yıl sonra yeniden Dünya Voleybol Şampiyonası olacak.

        5

        23 Ağustos 2025

        15.30 Türkiye-İspanya

        25 Ağustos 2025

        15.30 Türkiye-Bulgaristan

        27 Ağustos 2025

        12.00 Türkiye-Kanada

        6

        A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI DÜNYA ŞAMPİYONASI KADROSU

        FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımımızın kadrosu açıklandı.

        Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin

        Pasör Çaprazı: Melissa Vargas

        Smaçörler: Hande Baladın, Ebrar Karakurt, Derya Cebecioğlu, Yaprak Erkek, İlkin Aydın

        Orta Oyuncular: Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Sinead Jack-Kısal

        Liberolar: Gizem Örge, Eylül Akarçeşme Yatgın

