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        Haberler Spor Voleybol Filenin Sultanları maçı ne zaman? Olimpiyat elemeleri Türkiye Porto Riko voleybol maçı ne zaman? - Voleybol Haberleri

        Filenin Sultanları maçı ne zaman? Olimpiyat elemeleri Türkiye Porto Riko maçı ile başlıyor!

        2024 Paris Olimpiyatları elemeleri ilk maçında A Milli Kadın Voleybol Takımımız, ilk maçında Porto Riko ile karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. CEV Milletler Ligi ve Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda mutlu sona ulaşarak üst üste iki tarihi başarıya imza atan Filenin Sultanları'nın Porto Riko mücadelesine ilişkin tüm bilgileri bir araya getirdik. Peki, Türkiye Porto Riko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.09.2023 - 11:57 Güncelleme: 14.09.2023 - 11:57
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        A Milli Kadın Voleybol Takımımız, bu kez 2024 Yaz Olimpiyatları için sahneye çıkmaya hazırlanıyor. 2023 yılında hem dünya hem de Avrupa'da tarihi başarılara imza atan Filenin Sultanları, Paris'te düzenlenecek olimpiyatlarda da yer alabilmek adına ilk maçında Porto Riko karşısına çıkıyor. İşte, söz konusu maça dair tüm detaylar...

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        FİLENİN SULTANLARI PORTO RIKO MAÇI NE ZAMAN?

        A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Paris 2024 Olimpiyat Elemeleri B Grubu ilk maçında Porto Riko ile karşı karşıya gelecek.

        Zorlu mücadele 16 Eylül TSİ: 07:00'de başlayacak. Karşılaşma TRT Spor'dan yayınlanacak.

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        PARIS 2024 OLİMPİYAT ELEMELERİ'NDE GRUPLAR

        A Grubu: Çin, Sırbistan, Dominik Cumhuriyeti, Hollanda, Kanada, Çekya, Meksika, Ukrayna.

        B Grubu: Japonya, Brezilya, TÜRKİYE, Belçika, Bulgaristan, Porto Riko, Arjantin, Peru.

        C Grubu: Polonya, İtalya, ABD, Almanya, Tayland, Kolombiya, Güney Kore, Slovenya.

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        FİLENİN SULTANLARI'NIN OLİMPİYAT ELEMELERİ MAÇ PROGRAMI

        16 Eylül: 07.00 Türkiye-Porto Riko

        17 Eylül: 07.00 Türkiye-Bulgaristan

        19 Eylül: 07.00 Türkiye-Peru

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        20 Eylül: 07.00 Türkiye-Arjantin

        22 Eylül: 10.00 Türkiye-Brezilya

        23 Eylül: 13.30 Türkiye-Japonya

        24 Eylül: 10.00 Türkiye-Belçika

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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