Haberler Magazin Filenin Sultanları'ndan Hande Baladın "Yok artık" dedirtti! Mini elbisesi göz kamaştırdı!

Filenin Sultanları'ndan Hande Baladın "Yok artık" dedirtti! Mini elbisesi göz kamaştırdı! Filenin Sultanları ve Eczacıbaşı Dynavit'in yetenekli sporcusu Hande Baladın, geçtiğimiz akşam voleybolcuların yer aldığı davette tercih ettiği mini elbisesiyle dikkatleri üzerine çekti. Mahmut Orhan'ın sahne aldığı geceye Hande Baladın damga vurdu. Habertürk Giriş: 19.01.2024 - 10:49 Güncelleme: 19.01.2024 - 10:49 facebook

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Hem başarılı sporculuk kariyeriyle hem de özel hayatıyla magazin gündeminin mercek altına aldığı isimlerden biri olan Hande Baladın, geçtiğimiz akşam aralarında İlkin Aydın, Elif Şahin, Zehra Güneş, Simge Aköz, Cansu Özbay'ın da olduğu bir davete katıldı. Yetenekli sporcu tercih ettiği beyaz mini elbisesiyle dikkatleri üzerine çekti.

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Filenin Sultanları'nın başarılı voleybolcusu Hande Baladın'a, geçtiğimiz aylarda Mustafa Neşeli isimli bir şahıs tarafından "Yüzüne asit atacağım" şeklinde tehdit dolu mesajlar gelmişti. Baladın'ın şikayeti üzerine saldırgan kişi, bu tehdidinden dolayı tutuklanmış, ardından da serbest kalmıştı. Hem Baladın hem Eczacıbaşı'nın şikayetçi olduğu Neşeli için başlatılan soruşturmada dosya hakkında takipsizlik kararı verilmişti.