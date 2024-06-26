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        Haberler Spor Voleybol Filenin Sultanları’nın, Paris 2024'teki maç programı belli oldu - Voleybol Haberleri

        Filenin Sultanları’nın, Paris 2024'teki maç programı belli oldu

        2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı, grup müsabakalarında 29 Temmuz'da Hollanda, 1 Ağustos'ta Dominik Cumhuriyeti, 4 Ağustos'ta da İtalya ile karşılaşacak

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26.06.2024 - 15:43 Güncelleme: 26.06.2024 - 15:43
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        Sultanlar'ın programı açıklandı
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        Fransa’nın ev sahipliğinde 27 Temmuz - 11 Ağustos 2024 tarihlerinde düzenlenecek Paris Olimpiyat Oyunları’nda mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın grup aşamasındaki maç programı belli oldu.

        2024 Paris Olimpiyat Oyunları’nda C Grubu’nda yer alan Filenin Sultanları, grup aşamasında İtalya, Hollanda ve Dominik Cumhuriyeti ile mücadele edecek.

        Grup aşamasında üç maç oynayacak olan Filenin Sultanları’nın maç programı şu şekilde:

        29 Temmuz

        10.00 Türkiye - Hollanda

        1 Ağustos

        10.00 Türkiye - Dominik Cumhuriyeti

        4 Ağustos

        10.00 Türkiye - İtalya

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