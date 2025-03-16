Filip Kostic: Bugün şanssızdık

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Samsunspor ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe'nin oyuncularından Filip Kostic, karşılaşmayı değerlendirdi.

"BUGÜN ŞANSSIZDIK"

Mücadeleyi değerlendiren Kostic, "Bizler açısından zor bir hafta oldu ama bu bir neden değil kazanamadığımız için. Konuşmak kolay değil benim için. Zor bir durum. Bizim ve taraftarımız için zor bir maç oldu. Şanssızdık. Çok fazla fırsat bulduk. Maçı ilk dakikadan son dakikaya kadar kontrol ettik ama bugün şanssızdık." dedi.